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تونس تسجل 2373 إصابة جديدة بكورونا و48 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 152245 والوفيات 552 شخصاً

سجلت تونس 2373 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و48 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 152245 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 552 حالةً.

تونس فيروس كورونا الجديد

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تونس تسجل 2373 إصابة جديدة بكورونا و48 حالة وفاة
سبق

سجلت تونس 2373 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و48 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 152245 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 552 حالةً.

08 يناير 2021 - 24 جمادى الأول 1442
01:58 AM

تونس تسجل 2373 إصابة جديدة بكورونا و48 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 152245 والوفيات 552 شخصاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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سجلت تونس 2373 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و48 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 152245 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 552 حالةً.

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