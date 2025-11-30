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بغداد.. مصادر: لا تغيير في ترتيب التحالفات الفائزة بالانتخابات البرلمانية العراقية

بعد الانتهاء من الفرز اليدوي لبعض اللجان بالمناطق

أكدت مصادر عراقية أن النتائج النهائية المرتقبة للانتخابات العراقية، لم تحدث أي تغيير في ترتيب التحالفات الفائزة.
وطبقاً للمصادر، فإن النتائج النهائية المرتقبة للانتخابات العراقية، طال التغيير 5 مقاعد موزعة على عدة مناطق في البلاد.

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بغداد.. مصادر: لا تغيير في ترتيب التحالفات الفائزة بالانتخابات البرلمانية العراقية
سبق

أكدت مصادر عراقية أن النتائج النهائية المرتقبة للانتخابات العراقية، لم تحدث أي تغيير في ترتيب التحالفات الفائزة.
وطبقاً للمصادر، فإن النتائج النهائية المرتقبة للانتخابات العراقية، طال التغيير 5 مقاعد موزعة على عدة مناطق في البلاد.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
04:23 PM

بغداد.. مصادر: لا تغيير في ترتيب التحالفات الفائزة بالانتخابات البرلمانية العراقية

بعد الانتهاء من الفرز اليدوي لبعض اللجان بالمناطق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت مصادر عراقية أن النتائج النهائية المرتقبة للانتخابات العراقية، لم تحدث أي تغيير في ترتيب التحالفات الفائزة.
وطبقاً للمصادر، فإن النتائج النهائية المرتقبة للانتخابات العراقية، طال التغيير 5 مقاعد موزعة على عدة مناطق في البلاد.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,014
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,448
38 مليار ..

38 مليار ..

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2.5 مليار ..

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