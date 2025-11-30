أكدت مصادر عراقية أن النتائج النهائية المرتقبة للانتخابات العراقية، لم تحدث أي تغيير في ترتيب التحالفات الفائزة. وطبقاً للمصادر، فإن النتائج النهائية المرتقبة للانتخابات العراقية، طال التغيير 5 مقاعد موزعة على عدة مناطق في البلاد.

بغداد.. مصادر: لا تغيير في ترتيب التحالفات الفائزة بالانتخابات البرلمانية العراقية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-30 أكدت مصادر عراقية أن النتائج النهائية المرتقبة للانتخابات العراقية، لم تحدث أي تغيير في ترتيب التحالفات الفائزة.

وطبقاً للمصادر، فإن النتائج النهائية المرتقبة للانتخابات العراقية، طال التغيير 5 مقاعد موزعة على عدة مناطق في البلاد.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443 04:23 PM

بغداد.. مصادر: لا تغيير في ترتيب التحالفات الفائزة بالانتخابات البرلمانية العراقية بعد الانتهاء من الفرز اليدوي لبعض اللجان بالمناطق





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أكدت مصادر عراقية أن النتائج النهائية المرتقبة للانتخابات العراقية، لم تحدث أي تغيير في ترتيب التحالفات الفائزة.

وطبقاً للمصادر، فإن النتائج النهائية المرتقبة للانتخابات العراقية، طال التغيير 5 مقاعد موزعة على عدة مناطق في البلاد.