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البرتغال تقسو على المجر .. ورونالدو يدخل التاريخ

ضمن بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"

حقق المنتخب البرتغالي فوزًا ثمينًا على مضيفه المجري بثلاثية نظيفة في افتتاح مشواره في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" اليوم الثلاثاء على ملعب "بوشكاش أرينا" ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة.

سجل أهداف المنتخب البرتغالي كلٌ من رفائيل جويريرو الهدف الأول بالدقيقة 84، وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة 87 وضاعف الدون النتيجة بهدف ثالث بالدقيقة 90+2.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب البرتغالي رصيده لـ3 نقاط بالمركز الأول، بينما ظل المنتخب المجري من دون نقاط في ذيل المجموعة.

وواصل نجم وأسطورة الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو تدوين اسمه بأحرف من ذهب في سجلات كرة القدم بإحرازه هدفين لمنتخب بلاده في شباك المجر خلال المباراة التي أُقيمت في افتتاح مواجهات المجموعة السادسة ضمن بطولة أمم أوروبا (يورو 2020).

وبهدفيه في شباك المنتخب المجري وصل رونالدو للهدف الحادي عشر طوال مشاركاته في بطولات أمم أوروبا منذ نسخة عام 2004 في البرتغال وحتى مواجهة اليوم ففض الشراكة مع أسطورة فرنسا ميشيل بلاتيني وأصبح بذلك الهداف التاريخي للبطولة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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البرتغال تقسو على المجر .. ورونالدو يدخل التاريخ
سبق

حقق المنتخب البرتغالي فوزًا ثمينًا على مضيفه المجري بثلاثية نظيفة في افتتاح مشواره في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" اليوم الثلاثاء على ملعب "بوشكاش أرينا" ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة.

سجل أهداف المنتخب البرتغالي كلٌ من رفائيل جويريرو الهدف الأول بالدقيقة 84، وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة 87 وضاعف الدون النتيجة بهدف ثالث بالدقيقة 90+2.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب البرتغالي رصيده لـ3 نقاط بالمركز الأول، بينما ظل المنتخب المجري من دون نقاط في ذيل المجموعة.

وواصل نجم وأسطورة الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو تدوين اسمه بأحرف من ذهب في سجلات كرة القدم بإحرازه هدفين لمنتخب بلاده في شباك المجر خلال المباراة التي أُقيمت في افتتاح مواجهات المجموعة السادسة ضمن بطولة أمم أوروبا (يورو 2020).

وبهدفيه في شباك المنتخب المجري وصل رونالدو للهدف الحادي عشر طوال مشاركاته في بطولات أمم أوروبا منذ نسخة عام 2004 في البرتغال وحتى مواجهة اليوم ففض الشراكة مع أسطورة فرنسا ميشيل بلاتيني وأصبح بذلك الهداف التاريخي للبطولة.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
09:33 PM

البرتغال تقسو على المجر .. ورونالدو يدخل التاريخ

ضمن بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقق المنتخب البرتغالي فوزًا ثمينًا على مضيفه المجري بثلاثية نظيفة في افتتاح مشواره في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" اليوم الثلاثاء على ملعب "بوشكاش أرينا" ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة.

سجل أهداف المنتخب البرتغالي كلٌ من رفائيل جويريرو الهدف الأول بالدقيقة 84، وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة 87 وضاعف الدون النتيجة بهدف ثالث بالدقيقة 90+2.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب البرتغالي رصيده لـ3 نقاط بالمركز الأول، بينما ظل المنتخب المجري من دون نقاط في ذيل المجموعة.

وواصل نجم وأسطورة الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو تدوين اسمه بأحرف من ذهب في سجلات كرة القدم بإحرازه هدفين لمنتخب بلاده في شباك المجر خلال المباراة التي أُقيمت في افتتاح مواجهات المجموعة السادسة ضمن بطولة أمم أوروبا (يورو 2020).

وبهدفيه في شباك المنتخب المجري وصل رونالدو للهدف الحادي عشر طوال مشاركاته في بطولات أمم أوروبا منذ نسخة عام 2004 في البرتغال وحتى مواجهة اليوم ففض الشراكة مع أسطورة فرنسا ميشيل بلاتيني وأصبح بذلك الهداف التاريخي للبطولة.

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