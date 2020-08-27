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هيئة الطيران المدني تعتمد مطار أبها مطاراً دولياً

حتى فبراير 2023 بعد تطبيقه لمعايير الآيكاو

أعلنت هيئة الطيران المدني حصول مطار أبها على الترخيص الدولي، واعتماده مطارًا دوليًا مرخصًا عالميًا بعد أن كان إقليميًا.

جاء ذلك في تغريدة للهيئة على حساب مطار أبها بموقع تويتر، وذلك حتى فبراير 2023، بعد تطبيق الاشتراطات والأنظمة حسب المعايير المنصوص عليها في المنظمة الدولية للطيران المدني (الآيكاو).

وبذلك يمكن للمطار أن يستقبل رحلات دولية من جميع أنحاء العالم وفق الإجراءات التشغيلية.

هيئة الطيران المدني مطار أبها

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة الطيران المدني تعتمد مطار أبها مطاراً دولياً
سبق

أعلنت هيئة الطيران المدني حصول مطار أبها على الترخيص الدولي، واعتماده مطارًا دوليًا مرخصًا عالميًا بعد أن كان إقليميًا.

جاء ذلك في تغريدة للهيئة على حساب مطار أبها بموقع تويتر، وذلك حتى فبراير 2023، بعد تطبيق الاشتراطات والأنظمة حسب المعايير المنصوص عليها في المنظمة الدولية للطيران المدني (الآيكاو).

وبذلك يمكن للمطار أن يستقبل رحلات دولية من جميع أنحاء العالم وفق الإجراءات التشغيلية.

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
06:17 PM

هيئة الطيران المدني تعتمد مطار أبها مطاراً دولياً

حتى فبراير 2023 بعد تطبيقه لمعايير الآيكاو

A A A
عبدالله الراجحي - عسير
1
1,284

أعلنت هيئة الطيران المدني حصول مطار أبها على الترخيص الدولي، واعتماده مطارًا دوليًا مرخصًا عالميًا بعد أن كان إقليميًا.

جاء ذلك في تغريدة للهيئة على حساب مطار أبها بموقع تويتر، وذلك حتى فبراير 2023، بعد تطبيق الاشتراطات والأنظمة حسب المعايير المنصوص عليها في المنظمة الدولية للطيران المدني (الآيكاو).

وبذلك يمكن للمطار أن يستقبل رحلات دولية من جميع أنحاء العالم وفق الإجراءات التشغيلية.

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