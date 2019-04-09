"المولد" ينقذ "الاتحاد" .. "العميد" يحقق فوزًا مثيرًا على "لوكوموتيف"

في ختام الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا

نجح نادي الاتحاد في تحقيق فوز مثير منحه فرصًا أفضل للتأهل للدور التالي في مجموعته بدوري أبطال آسيا وذلك في مباراته أمام فريق لوكوموتيف الأوزبكي.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز العميد بثلاثة أهداف لهدفين ليرتفع رصيد الفريق لست نقاط فيما بقي الفريق الأوزبكي بثلاث نقاط.

وتساوى الاتحاد مع الوحدة الإماراتي برصيد 6 نقاط فيما يقبع الريان القطري في مؤخرة جدول المجموعة.

كان شوط المباراة الأول فقيرًا فنيًا لحد كبير خصوصًا من الجانب الاتحادي الذي غاب عنه رومارينهو وفيلانويفا وفهد المولد قبل دخوله كبديل للمصاب عبدالرحمن الغامدي.

كان الفريق الأوزبكي الأقرب للتسجيل كثيرًا في الشوط الأول إذ تحصل لاعبوه على ثلاث فرص كانت قريبة للغاية من هز الشباك.

لم يظهر أي لاعب اتحادي بمستوى متميز باستثناء سانوغو وعصام المولد إلى حدٍ ما.

بدأ شوط المباراة الثاني مثيرًا للغاية حيث نجح العميد في تسجيل هدفين متتالين في وقت قياسي عن طريق كلٍ من ناصر الشمراني من ركلة جزاء وفهد المولد.

حاول لوكوموتيف العودة من جديد للمباراة وبالفعل نجح لاعبه اسكانديروف في تسجيل هدف أول في الدقيقة 70 أن يقوم سييرا بإجراء تبديل ثانٍ بدخول التشيلي كارلوس فيلانويفا بدلاً من عبدالعزيز البيشي.

شهد شوط المباراة الثاني تحديدًا من منتصفه سيطرة للاعبي لوكوموتيف أسفر هذا عن نجاح الفريق في تسجيل هدف الفريق الثاني وهدف التعادل في الدقيقة 82 بأقدام لاعبه فيليب.

أنقذ اللاعب فهد المولد فريقه من التعادل بعدما نجح في تسجيل هدف الفريق الثالث وهدف الفوز في وقتٍ قاتل من ركلة جزاء في الدقيقة 94 من عمر المباراة.

