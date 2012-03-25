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ولي العهد يعزي نائب رئيس الإمارات في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وعبّر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن خالص تعازيه ومواساته للشيخ محمد بن راشد في وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم - رحمه الله - سائلاً الله تعالى له المغفرة والرحمة، فيما أعرب الشيخ محمد بن راشد عن شكره لسموه على مشاعره الأخوية الصادقة.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يعزي نائب رئيس الإمارات في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم
سبق

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وعبّر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن خالص تعازيه ومواساته للشيخ محمد بن راشد في وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم - رحمه الله - سائلاً الله تعالى له المغفرة والرحمة، فيما أعرب الشيخ محمد بن راشد عن شكره لسموه على مشاعره الأخوية الصادقة.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
09:40 PM
اخر تعديل
25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
10:47 PM

ولي العهد يعزي نائب رئيس الإمارات في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيوم
2
1,239

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وعبّر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن خالص تعازيه ومواساته للشيخ محمد بن راشد في وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم - رحمه الله - سائلاً الله تعالى له المغفرة والرحمة، فيما أعرب الشيخ محمد بن راشد عن شكره لسموه على مشاعره الأخوية الصادقة.

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