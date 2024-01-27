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العلا أرض الحضارات القديمة تبهر أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة "الألكسو"

خلال اجتماع المجلس بمشاركة 21 دولة عربية

شهد اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" في العلا بمشاركة 21 دولة عربية، في يوميه الأول والثاني تفاعُل أعضائه مع طبيعة العلا الساحرة، حيث أعرب عدد من الأعضاء عن امتنانهم؛ لوجودهم في مثل هذا الموقع التراثي الفريد.

كما أيّد معظم الأعضاء اختيار العلا موقعًا لانعقاد المجلس، حيث تمثّل إطارًا عامًا للعمل الثقافي الذي اجتمعوا من أجله، بوصفها أحد المواقع المُدرجة على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي في المملكة، كما تعكس طبيعتها قصصًا مختلفة من الحضارات التي بقيت شواهد ترمز لتاريخٍ ثقافي ولغوي عظيم.

وأوضح الأمين العام للجنة الوطنية التونسية للتربية والثقافة والعلوم كمال حجام، أن وجوده في اجتماع المجلس التنفيذي يُعد زيارته الأولى للمملكة، كما أعرب عن امتنانه لسكان منطقة العلا على ما وجده من حفاوة وكرم منذ لحظات وصوله الأولى.

وناقش "حجام" الموضوعات التي تمت دراستها خلال اليوم الأول من اجتماع المجلس التنفيذي، حيث ارتكزت أهمية الاجتماع على ضرورة مناقشة مشروع الخطة العربية التي تقدمت بها اللجنة العربية للتربية والثقافة والعلوم حول التعليم في زمن الطوارئ والأزمات.

كما أشاد بالتجربة التي تقودها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، باعتبارها مشروعًا رائدًا وقف أعضاء المجلس على تفاصيله الدقيقة العلمية، واطلعوا على نتائج الدورة الأولى منه.

وأعربت من جانبٍ آخر عضو المجلس التنفيذي ونائب رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة "الألكسو" من مملكة البحرين لبنى صليبيخ، عن سعادتها لوجودها في موقع تراث عالمي طالما حلمت بزيارته مثل العلا، وعن مدى تطلّع المنظمة لتطوير منظومة التعليم والثقافة والتربية في الوطن العربي والوقوف على أهم محاور مشروع الخطة العربية التعليم في زمن الطوارئ والأزمات.

وفي زيارته الأولى أيضًا للعلا، أكّد سليمان حسين موسى عضو المجلس التنفيذي لمنظمة "الألكسو" من جمهورية جيبوتي، على أهمية اجتماع المجلس التنفيذي، بوصفه لقاءًا يناقش الأعضاء فيه كل القضايا التعليمية والثقافية والتربوية، ويقفون فيه على أهم الأنشطة التي تمت في الفترة الماضية ومناقشة تثبيت مشروع جدول الأعمال للمنظمة.

وعبّرت وفاء سيد أحمد محمد نور الدين، الأمين العام للجنة الوطنية السودانية للتربية والتعليم والثقافة عن إعجابها بحسن تنظيم الدورة 116 من انعقاد المجلس التنفيذي في المملكة، ومواءمة موقع ثقافي فريد مثل العلا، لانعقاد مجلس تُعد الثقافة أحد أهم محاوره، وسجّلت "نور الدين" توقعاتٍ فور وصولها إلى العلا حول وجود الموقع ضمن لائحة اليونيسكو للتراث العالمي، مما يعكس القيمة التاريخية التي تعكسها العلا لكل زوارها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العلا أرض الحضارات القديمة تبهر أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة "الألكسو"
سبق

شهد اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" في العلا بمشاركة 21 دولة عربية، في يوميه الأول والثاني تفاعُل أعضائه مع طبيعة العلا الساحرة، حيث أعرب عدد من الأعضاء عن امتنانهم؛ لوجودهم في مثل هذا الموقع التراثي الفريد.

كما أيّد معظم الأعضاء اختيار العلا موقعًا لانعقاد المجلس، حيث تمثّل إطارًا عامًا للعمل الثقافي الذي اجتمعوا من أجله، بوصفها أحد المواقع المُدرجة على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي في المملكة، كما تعكس طبيعتها قصصًا مختلفة من الحضارات التي بقيت شواهد ترمز لتاريخٍ ثقافي ولغوي عظيم.

وأوضح الأمين العام للجنة الوطنية التونسية للتربية والثقافة والعلوم كمال حجام، أن وجوده في اجتماع المجلس التنفيذي يُعد زيارته الأولى للمملكة، كما أعرب عن امتنانه لسكان منطقة العلا على ما وجده من حفاوة وكرم منذ لحظات وصوله الأولى.

وناقش "حجام" الموضوعات التي تمت دراستها خلال اليوم الأول من اجتماع المجلس التنفيذي، حيث ارتكزت أهمية الاجتماع على ضرورة مناقشة مشروع الخطة العربية التي تقدمت بها اللجنة العربية للتربية والثقافة والعلوم حول التعليم في زمن الطوارئ والأزمات.

كما أشاد بالتجربة التي تقودها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، باعتبارها مشروعًا رائدًا وقف أعضاء المجلس على تفاصيله الدقيقة العلمية، واطلعوا على نتائج الدورة الأولى منه.

وأعربت من جانبٍ آخر عضو المجلس التنفيذي ونائب رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة "الألكسو" من مملكة البحرين لبنى صليبيخ، عن سعادتها لوجودها في موقع تراث عالمي طالما حلمت بزيارته مثل العلا، وعن مدى تطلّع المنظمة لتطوير منظومة التعليم والثقافة والتربية في الوطن العربي والوقوف على أهم محاور مشروع الخطة العربية التعليم في زمن الطوارئ والأزمات.

وفي زيارته الأولى أيضًا للعلا، أكّد سليمان حسين موسى عضو المجلس التنفيذي لمنظمة "الألكسو" من جمهورية جيبوتي، على أهمية اجتماع المجلس التنفيذي، بوصفه لقاءًا يناقش الأعضاء فيه كل القضايا التعليمية والثقافية والتربوية، ويقفون فيه على أهم الأنشطة التي تمت في الفترة الماضية ومناقشة تثبيت مشروع جدول الأعمال للمنظمة.

وعبّرت وفاء سيد أحمد محمد نور الدين، الأمين العام للجنة الوطنية السودانية للتربية والتعليم والثقافة عن إعجابها بحسن تنظيم الدورة 116 من انعقاد المجلس التنفيذي في المملكة، ومواءمة موقع ثقافي فريد مثل العلا، لانعقاد مجلس تُعد الثقافة أحد أهم محاوره، وسجّلت "نور الدين" توقعاتٍ فور وصولها إلى العلا حول وجود الموقع ضمن لائحة اليونيسكو للتراث العالمي، مما يعكس القيمة التاريخية التي تعكسها العلا لكل زوارها.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
06:47 PM

العلا أرض الحضارات القديمة تبهر أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة "الألكسو"

خلال اجتماع المجلس بمشاركة 21 دولة عربية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهد اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" في العلا بمشاركة 21 دولة عربية، في يوميه الأول والثاني تفاعُل أعضائه مع طبيعة العلا الساحرة، حيث أعرب عدد من الأعضاء عن امتنانهم؛ لوجودهم في مثل هذا الموقع التراثي الفريد.

كما أيّد معظم الأعضاء اختيار العلا موقعًا لانعقاد المجلس، حيث تمثّل إطارًا عامًا للعمل الثقافي الذي اجتمعوا من أجله، بوصفها أحد المواقع المُدرجة على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي في المملكة، كما تعكس طبيعتها قصصًا مختلفة من الحضارات التي بقيت شواهد ترمز لتاريخٍ ثقافي ولغوي عظيم.

وأوضح الأمين العام للجنة الوطنية التونسية للتربية والثقافة والعلوم كمال حجام، أن وجوده في اجتماع المجلس التنفيذي يُعد زيارته الأولى للمملكة، كما أعرب عن امتنانه لسكان منطقة العلا على ما وجده من حفاوة وكرم منذ لحظات وصوله الأولى.

وناقش "حجام" الموضوعات التي تمت دراستها خلال اليوم الأول من اجتماع المجلس التنفيذي، حيث ارتكزت أهمية الاجتماع على ضرورة مناقشة مشروع الخطة العربية التي تقدمت بها اللجنة العربية للتربية والثقافة والعلوم حول التعليم في زمن الطوارئ والأزمات.

كما أشاد بالتجربة التي تقودها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، باعتبارها مشروعًا رائدًا وقف أعضاء المجلس على تفاصيله الدقيقة العلمية، واطلعوا على نتائج الدورة الأولى منه.

وأعربت من جانبٍ آخر عضو المجلس التنفيذي ونائب رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة "الألكسو" من مملكة البحرين لبنى صليبيخ، عن سعادتها لوجودها في موقع تراث عالمي طالما حلمت بزيارته مثل العلا، وعن مدى تطلّع المنظمة لتطوير منظومة التعليم والثقافة والتربية في الوطن العربي والوقوف على أهم محاور مشروع الخطة العربية التعليم في زمن الطوارئ والأزمات.

وفي زيارته الأولى أيضًا للعلا، أكّد سليمان حسين موسى عضو المجلس التنفيذي لمنظمة "الألكسو" من جمهورية جيبوتي، على أهمية اجتماع المجلس التنفيذي، بوصفه لقاءًا يناقش الأعضاء فيه كل القضايا التعليمية والثقافية والتربوية، ويقفون فيه على أهم الأنشطة التي تمت في الفترة الماضية ومناقشة تثبيت مشروع جدول الأعمال للمنظمة.

وعبّرت وفاء سيد أحمد محمد نور الدين، الأمين العام للجنة الوطنية السودانية للتربية والتعليم والثقافة عن إعجابها بحسن تنظيم الدورة 116 من انعقاد المجلس التنفيذي في المملكة، ومواءمة موقع ثقافي فريد مثل العلا، لانعقاد مجلس تُعد الثقافة أحد أهم محاوره، وسجّلت "نور الدين" توقعاتٍ فور وصولها إلى العلا حول وجود الموقع ضمن لائحة اليونيسكو للتراث العالمي، مما يعكس القيمة التاريخية التي تعكسها العلا لكل زوارها.

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