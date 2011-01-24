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"الغانمي" يدشن مسرعة الأعمال للمنظمات غير الربحية "سراج"

بحضور وكيل الوزارة أحمد الماجد ووفد جمعية "تنامي"

دشن نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي في مكتبه اليوم مسرّعة الأعمال للمنظمات غير الربحية "سراج"، التابعة للجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي في المملكة "تنامي" التي استطاعت تمكين وتأهيل وتطوير 40 جمعية أهلية ناشئة، بحضور وكيل الوزارة للتنمية أحمد بن صالح بن ماجد ومدير إدارة التطوير مشاري الطريف.

واستقبل الغانمي في مكتب أعضاء وفد جمعية "تنامي" الذي ضم الدكتور فؤاد العبد الكريم رئيس مجلس إدارة الجمعية، خالد العواد الأمين العام، عمر الحماد مدير مكتب المشاريع PMO.

واطلع على البرامج والمبادرات التي تعمل عليها جمعية "تنامي" الهادفة إلى تطوير وتمكين القطاع غير الربحي وتسريع وتيرة أعماله وتأهيل قياداته العليا، وسط بيئات مهنية ومنتجة، إلى جانب استعراض الخدمات التي تقدمها الجمعية لخدمة القطاع غير الربحي، وتوفير كل ما يسهم في تطوير مسيرة قطاع التنمية الاجتماعية.

واحتضنت مسرعة الأعمال للمنظمات غير الربحية "سراج" خلال 12 شهرًا متواصلاً، 30 جمعية ناشئة احتضانًا كاملًا، و10 جمعيات احتضانًا جزئيًا، وقامت "تنامي" بتقديم دورات متواصلة لقياداتها بهدف تمكينهم عبر تأهيل عدد من المديرين التنفيذيين في هذه الجمعيات؛ وبرنامج تأسيس الجمعيات التعاونية.

ولم يتوقف العمل في "سراج" خلال جائحة كورونا بل ظل عن بعد عبر النظام التقني المتطور الذي أسسته "تنامي" لجميع الجمعيات الناشئة والمستفيدين من متابعة أعمالهم، والذي أتاح للموظفين أيضًا إنجاز مهامهم في يسر وسهولة عن بعد، ويأتي ما أنجزته مُسرّعة الأعمال للمنظمات غير الربحية "سراج"، تماشيًا مع رؤية 2030 الطموحة.

وتحمل قائمة "تنامي" عددًا من المشاريع المستقبلية منصات "تنامي تك" تحتوي على عدد من المنصات من أهمها منصة "جدير" المعنية بتطوع الخبراء، ومنصة 100 يوم للجمعيات الناشئة، ومنصة "حوكمني"، ومنصة "معين"، ومنصة "روزنامة النخبة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغانمي" يدشن مسرعة الأعمال للمنظمات غير الربحية "سراج"
سبق

دشن نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي في مكتبه اليوم مسرّعة الأعمال للمنظمات غير الربحية "سراج"، التابعة للجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي في المملكة "تنامي" التي استطاعت تمكين وتأهيل وتطوير 40 جمعية أهلية ناشئة، بحضور وكيل الوزارة للتنمية أحمد بن صالح بن ماجد ومدير إدارة التطوير مشاري الطريف.

واستقبل الغانمي في مكتب أعضاء وفد جمعية "تنامي" الذي ضم الدكتور فؤاد العبد الكريم رئيس مجلس إدارة الجمعية، خالد العواد الأمين العام، عمر الحماد مدير مكتب المشاريع PMO.

واطلع على البرامج والمبادرات التي تعمل عليها جمعية "تنامي" الهادفة إلى تطوير وتمكين القطاع غير الربحي وتسريع وتيرة أعماله وتأهيل قياداته العليا، وسط بيئات مهنية ومنتجة، إلى جانب استعراض الخدمات التي تقدمها الجمعية لخدمة القطاع غير الربحي، وتوفير كل ما يسهم في تطوير مسيرة قطاع التنمية الاجتماعية.

واحتضنت مسرعة الأعمال للمنظمات غير الربحية "سراج" خلال 12 شهرًا متواصلاً، 30 جمعية ناشئة احتضانًا كاملًا، و10 جمعيات احتضانًا جزئيًا، وقامت "تنامي" بتقديم دورات متواصلة لقياداتها بهدف تمكينهم عبر تأهيل عدد من المديرين التنفيذيين في هذه الجمعيات؛ وبرنامج تأسيس الجمعيات التعاونية.

ولم يتوقف العمل في "سراج" خلال جائحة كورونا بل ظل عن بعد عبر النظام التقني المتطور الذي أسسته "تنامي" لجميع الجمعيات الناشئة والمستفيدين من متابعة أعمالهم، والذي أتاح للموظفين أيضًا إنجاز مهامهم في يسر وسهولة عن بعد، ويأتي ما أنجزته مُسرّعة الأعمال للمنظمات غير الربحية "سراج"، تماشيًا مع رؤية 2030 الطموحة.

وتحمل قائمة "تنامي" عددًا من المشاريع المستقبلية منصات "تنامي تك" تحتوي على عدد من المنصات من أهمها منصة "جدير" المعنية بتطوع الخبراء، ومنصة 100 يوم للجمعيات الناشئة، ومنصة "حوكمني"، ومنصة "معين"، ومنصة "روزنامة النخبة".

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
04:37 PM

"الغانمي" يدشن مسرعة الأعمال للمنظمات غير الربحية "سراج"

بحضور وكيل الوزارة أحمد الماجد ووفد جمعية "تنامي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي في مكتبه اليوم مسرّعة الأعمال للمنظمات غير الربحية "سراج"، التابعة للجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي في المملكة "تنامي" التي استطاعت تمكين وتأهيل وتطوير 40 جمعية أهلية ناشئة، بحضور وكيل الوزارة للتنمية أحمد بن صالح بن ماجد ومدير إدارة التطوير مشاري الطريف.

واستقبل الغانمي في مكتب أعضاء وفد جمعية "تنامي" الذي ضم الدكتور فؤاد العبد الكريم رئيس مجلس إدارة الجمعية، خالد العواد الأمين العام، عمر الحماد مدير مكتب المشاريع PMO.

واطلع على البرامج والمبادرات التي تعمل عليها جمعية "تنامي" الهادفة إلى تطوير وتمكين القطاع غير الربحي وتسريع وتيرة أعماله وتأهيل قياداته العليا، وسط بيئات مهنية ومنتجة، إلى جانب استعراض الخدمات التي تقدمها الجمعية لخدمة القطاع غير الربحي، وتوفير كل ما يسهم في تطوير مسيرة قطاع التنمية الاجتماعية.

واحتضنت مسرعة الأعمال للمنظمات غير الربحية "سراج" خلال 12 شهرًا متواصلاً، 30 جمعية ناشئة احتضانًا كاملًا، و10 جمعيات احتضانًا جزئيًا، وقامت "تنامي" بتقديم دورات متواصلة لقياداتها بهدف تمكينهم عبر تأهيل عدد من المديرين التنفيذيين في هذه الجمعيات؛ وبرنامج تأسيس الجمعيات التعاونية.

ولم يتوقف العمل في "سراج" خلال جائحة كورونا بل ظل عن بعد عبر النظام التقني المتطور الذي أسسته "تنامي" لجميع الجمعيات الناشئة والمستفيدين من متابعة أعمالهم، والذي أتاح للموظفين أيضًا إنجاز مهامهم في يسر وسهولة عن بعد، ويأتي ما أنجزته مُسرّعة الأعمال للمنظمات غير الربحية "سراج"، تماشيًا مع رؤية 2030 الطموحة.

وتحمل قائمة "تنامي" عددًا من المشاريع المستقبلية منصات "تنامي تك" تحتوي على عدد من المنصات من أهمها منصة "جدير" المعنية بتطوع الخبراء، ومنصة 100 يوم للجمعيات الناشئة، ومنصة "حوكمني"، ومنصة "معين"، ومنصة "روزنامة النخبة".

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