النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

متحدث الصحة: المحصن إذا خالط مصابًا ولم تظهر عليه الأعراض لا يلزمه الفحص ولا داعي للحجر

قال: الحجر للمخالط غير المحصن

قال مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة د. محمد العبدالعالي إن العالم لا يزال يشهد تسجيلًا ورصدًا للحالات اليومية لفيروس كورونا، كما أن هناك تسابقًا وتصاعدًا لتقديم اللقاحات، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن المنحنى الوبائي في المملكة يشهد تذبذبًا، ونستبشر خيرًا عقب هذه المرحلة في نزول الحالات. وهو ما يؤكد الالتزام بالاحترازات الوقائية والتقيد بها.

وأضاف نشاهد قيمة اللقاحات وفائدتها ومفعولها في الحالات الحرجة، ونؤكد لمن ترددوا في أخذ اللقاحات بأخذها.

وأبان د. العبدالعالي أمرين هامين عند المخالطة لأشخاص لديهم إصابة في الأيام الماضية بأن الفحص يكون عند وجود الأعراض، سواء في المنزل أو عيادات تأكد والحجر يلزم الشخص المخالط وهو غير محصّن، على أن يقوم بالفحص بعد اليوم الرابع أو الخامس، منوهًا إلى أن عيادات "تطمن" لمن لديهم أعراض ووعكة صحية.

وأشار المتحدث الرسمي للصحة بأن المحصنين بجرعتين عند حصول الإصابة لا سمح الله لهم فإن الجرعة التنشيطية يمكن أن يحصلوا عليها مباشرة بعد التعافي إذا كان قد مرت 3 أشهر على حصولهم على الجرعة الثانية.

وأكد أن عدد الجرعات المعطاة في المملكة أكثر من 55 مليون جرعة، وتجاوز عدد المحصنين 25.5 مليون شخص، وأثر اللقاحات في حماية المجتمع واضحة، وأسهمت في خفض الحالات الحرجة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
متحدث الصحة: المحصن إذا خالط مصابًا ولم تظهر عليه الأعراض لا يلزمه الفحص ولا داعي للحجر
سبق

قال مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة د. محمد العبدالعالي إن العالم لا يزال يشهد تسجيلًا ورصدًا للحالات اليومية لفيروس كورونا، كما أن هناك تسابقًا وتصاعدًا لتقديم اللقاحات، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن المنحنى الوبائي في المملكة يشهد تذبذبًا، ونستبشر خيرًا عقب هذه المرحلة في نزول الحالات. وهو ما يؤكد الالتزام بالاحترازات الوقائية والتقيد بها.

وأضاف نشاهد قيمة اللقاحات وفائدتها ومفعولها في الحالات الحرجة، ونؤكد لمن ترددوا في أخذ اللقاحات بأخذها.

وأبان د. العبدالعالي أمرين هامين عند المخالطة لأشخاص لديهم إصابة في الأيام الماضية بأن الفحص يكون عند وجود الأعراض، سواء في المنزل أو عيادات تأكد والحجر يلزم الشخص المخالط وهو غير محصّن، على أن يقوم بالفحص بعد اليوم الرابع أو الخامس، منوهًا إلى أن عيادات "تطمن" لمن لديهم أعراض ووعكة صحية.

وأشار المتحدث الرسمي للصحة بأن المحصنين بجرعتين عند حصول الإصابة لا سمح الله لهم فإن الجرعة التنشيطية يمكن أن يحصلوا عليها مباشرة بعد التعافي إذا كان قد مرت 3 أشهر على حصولهم على الجرعة الثانية.

وأكد أن عدد الجرعات المعطاة في المملكة أكثر من 55 مليون جرعة، وتجاوز عدد المحصنين 25.5 مليون شخص، وأثر اللقاحات في حماية المجتمع واضحة، وأسهمت في خفض الحالات الحرجة.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
04:48 PM
اخر تعديل
24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
01:56 AM

متحدث الصحة: المحصن إذا خالط مصابًا ولم تظهر عليه الأعراض لا يلزمه الفحص ولا داعي للحجر

قال: الحجر للمخالط غير المحصن

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
11,588

قال مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة د. محمد العبدالعالي إن العالم لا يزال يشهد تسجيلًا ورصدًا للحالات اليومية لفيروس كورونا، كما أن هناك تسابقًا وتصاعدًا لتقديم اللقاحات، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن المنحنى الوبائي في المملكة يشهد تذبذبًا، ونستبشر خيرًا عقب هذه المرحلة في نزول الحالات. وهو ما يؤكد الالتزام بالاحترازات الوقائية والتقيد بها.

وأضاف نشاهد قيمة اللقاحات وفائدتها ومفعولها في الحالات الحرجة، ونؤكد لمن ترددوا في أخذ اللقاحات بأخذها.

وأبان د. العبدالعالي أمرين هامين عند المخالطة لأشخاص لديهم إصابة في الأيام الماضية بأن الفحص يكون عند وجود الأعراض، سواء في المنزل أو عيادات تأكد والحجر يلزم الشخص المخالط وهو غير محصّن، على أن يقوم بالفحص بعد اليوم الرابع أو الخامس، منوهًا إلى أن عيادات "تطمن" لمن لديهم أعراض ووعكة صحية.

وأشار المتحدث الرسمي للصحة بأن المحصنين بجرعتين عند حصول الإصابة لا سمح الله لهم فإن الجرعة التنشيطية يمكن أن يحصلوا عليها مباشرة بعد التعافي إذا كان قد مرت 3 أشهر على حصولهم على الجرعة الثانية.

وأكد أن عدد الجرعات المعطاة في المملكة أكثر من 55 مليون جرعة، وتجاوز عدد المحصنين 25.5 مليون شخص، وأثر اللقاحات في حماية المجتمع واضحة، وأسهمت في خفض الحالات الحرجة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,848
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,657
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,887
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,749

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة