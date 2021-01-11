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"الحازمي" مديراً للطوارئ والأزمات بصحة جازان

أصدر مدير عام صحة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي قراراً يقضي بتمديد تكليف استشاري الطوارئ الدكتور شوقي بن إبراهيم الحازمي مديراً لإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة جازان لمدة عام.

يشار إلى أن "الحازمي" قد شغل العديد من المناصب القيادية بصحة المنطقة وتميزه في إدارة الأزمات.

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"الحازمي" مديراً للطوارئ والأزمات بصحة جازان
سبق

أصدر مدير عام صحة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي قراراً يقضي بتمديد تكليف استشاري الطوارئ الدكتور شوقي بن إبراهيم الحازمي مديراً لإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة جازان لمدة عام.

يشار إلى أن "الحازمي" قد شغل العديد من المناصب القيادية بصحة المنطقة وتميزه في إدارة الأزمات.

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
08:49 PM

"الحازمي" مديراً للطوارئ والأزمات بصحة جازان

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أصدر مدير عام صحة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي قراراً يقضي بتمديد تكليف استشاري الطوارئ الدكتور شوقي بن إبراهيم الحازمي مديراً لإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة جازان لمدة عام.

يشار إلى أن "الحازمي" قد شغل العديد من المناصب القيادية بصحة المنطقة وتميزه في إدارة الأزمات.

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