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متصفح Firefox يعلن إدخال ميزات تعزِّز خصوصية بيانات المستخدمين

يمكن استخدام المواقع المختلفة وكأنهم يستعملونها من بلدان أخرى غير بلدهم

أعلنت شركة Mozilla إدخال ميزات جديدة على متصفح Firefox لتعزيز خصوصية بيانات المستخدمين، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وتفصيلاً، أشار الخبراء في الشركة إلى أن الخوارزميات الجديدة التي طوَّروها للمتصفح ستساعد على دمج ميزة Multi-Account Containers في خدمة Mozilla VPN، أي إن المستخدم سيكون بإمكانه تفعيل أكثر من حساب إلكتروني عبر الخدمة؛ ليكون قادرًا على إخفاء بيانات التصفح للحسابات المختلفة بالوقت نفسه، كما سيكون بإمكانه تعيين ألوان أو واجهات خاصة للحسابات لتسهيل آليات العمل.

ومع الميزة الإضافية سيكون بإمكان المستخدمين -على سبيل المثال- الاستفادة من ميزات المواقع الإلكترونية المختلفة، وكأنهم يستعملونها من بلدان أخرى غير بلدهم الأم؛ ما يعني استفادتهم من خدمات إضافية للمواقع بعض الأحيان، أو يمكنهم تفعيل الخدمة للتحقق من حساباتهم المصرفية عبر خوادم موجودة في بلدان أخرى غير بلدانهم.

وأشارت شركة Mozilla إلى أن خدماتها الجديدة ستجعل استخدام الإنترنت أكثر خصوصية، وستحمي المستخدمين من التجسس الإلكتروني، كما ستُمكِّنهم من العمل عبر الشبكة العنكبوتية بعيدًا عن المتطفلين الذين يستهدفون حساباتهم الإلكترونية في بعض الأحيان، وأن الخدمات ستصل لنسخ المتصفح المخصصة للحواسب والأجهزة والهواتف الذكية التي تعمل بنظامَيْ أندرويد و iOS.

يُذكر أن خدمة Mozilla VPN كانت قد ظهرت في متصفح Firefox بشكل تجريبي منذ عام 2019، ومنذ ذلك الحين أضافت عليها Mozilla العديد من الميزات لاجتذاب أكبر عدد ممكن من المستخدمين لمتصفحها.

Firefox Mozilla Mozilla VPN الخوارزميات أندرويد iOS

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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متصفح Firefox يعلن إدخال ميزات تعزِّز خصوصية بيانات المستخدمين
سبق

أعلنت شركة Mozilla إدخال ميزات جديدة على متصفح Firefox لتعزيز خصوصية بيانات المستخدمين، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وتفصيلاً، أشار الخبراء في الشركة إلى أن الخوارزميات الجديدة التي طوَّروها للمتصفح ستساعد على دمج ميزة Multi-Account Containers في خدمة Mozilla VPN، أي إن المستخدم سيكون بإمكانه تفعيل أكثر من حساب إلكتروني عبر الخدمة؛ ليكون قادرًا على إخفاء بيانات التصفح للحسابات المختلفة بالوقت نفسه، كما سيكون بإمكانه تعيين ألوان أو واجهات خاصة للحسابات لتسهيل آليات العمل.

ومع الميزة الإضافية سيكون بإمكان المستخدمين -على سبيل المثال- الاستفادة من ميزات المواقع الإلكترونية المختلفة، وكأنهم يستعملونها من بلدان أخرى غير بلدهم الأم؛ ما يعني استفادتهم من خدمات إضافية للمواقع بعض الأحيان، أو يمكنهم تفعيل الخدمة للتحقق من حساباتهم المصرفية عبر خوادم موجودة في بلدان أخرى غير بلدانهم.

وأشارت شركة Mozilla إلى أن خدماتها الجديدة ستجعل استخدام الإنترنت أكثر خصوصية، وستحمي المستخدمين من التجسس الإلكتروني، كما ستُمكِّنهم من العمل عبر الشبكة العنكبوتية بعيدًا عن المتطفلين الذين يستهدفون حساباتهم الإلكترونية في بعض الأحيان، وأن الخدمات ستصل لنسخ المتصفح المخصصة للحواسب والأجهزة والهواتف الذكية التي تعمل بنظامَيْ أندرويد و iOS.

يُذكر أن خدمة Mozilla VPN كانت قد ظهرت في متصفح Firefox بشكل تجريبي منذ عام 2019، ومنذ ذلك الحين أضافت عليها Mozilla العديد من الميزات لاجتذاب أكبر عدد ممكن من المستخدمين لمتصفحها.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
11:39 PM

متصفح Firefox يعلن إدخال ميزات تعزِّز خصوصية بيانات المستخدمين

يمكن استخدام المواقع المختلفة وكأنهم يستعملونها من بلدان أخرى غير بلدهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة Mozilla إدخال ميزات جديدة على متصفح Firefox لتعزيز خصوصية بيانات المستخدمين، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وتفصيلاً، أشار الخبراء في الشركة إلى أن الخوارزميات الجديدة التي طوَّروها للمتصفح ستساعد على دمج ميزة Multi-Account Containers في خدمة Mozilla VPN، أي إن المستخدم سيكون بإمكانه تفعيل أكثر من حساب إلكتروني عبر الخدمة؛ ليكون قادرًا على إخفاء بيانات التصفح للحسابات المختلفة بالوقت نفسه، كما سيكون بإمكانه تعيين ألوان أو واجهات خاصة للحسابات لتسهيل آليات العمل.

ومع الميزة الإضافية سيكون بإمكان المستخدمين -على سبيل المثال- الاستفادة من ميزات المواقع الإلكترونية المختلفة، وكأنهم يستعملونها من بلدان أخرى غير بلدهم الأم؛ ما يعني استفادتهم من خدمات إضافية للمواقع بعض الأحيان، أو يمكنهم تفعيل الخدمة للتحقق من حساباتهم المصرفية عبر خوادم موجودة في بلدان أخرى غير بلدانهم.

وأشارت شركة Mozilla إلى أن خدماتها الجديدة ستجعل استخدام الإنترنت أكثر خصوصية، وستحمي المستخدمين من التجسس الإلكتروني، كما ستُمكِّنهم من العمل عبر الشبكة العنكبوتية بعيدًا عن المتطفلين الذين يستهدفون حساباتهم الإلكترونية في بعض الأحيان، وأن الخدمات ستصل لنسخ المتصفح المخصصة للحواسب والأجهزة والهواتف الذكية التي تعمل بنظامَيْ أندرويد و iOS.

يُذكر أن خدمة Mozilla VPN كانت قد ظهرت في متصفح Firefox بشكل تجريبي منذ عام 2019، ومنذ ذلك الحين أضافت عليها Mozilla العديد من الميزات لاجتذاب أكبر عدد ممكن من المستخدمين لمتصفحها.

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