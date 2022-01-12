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أمريكا: حذرنا روسيا من أنها إذا غزت أوكرانيا فستدفع ثمنًا باهظًا

"سيرمان" بينت أن "الناتو" لن يتخلى عن سياسة الباب المفتوح

قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، اليوم "الأربعاء"، عقب اجتماع مجلس الناتو مع مسؤولين روس: "حذرنا روسيا من أنها إذا غزت أوكرانيا، سيكون هناك ثمن أكبر بكثير مما شهدته في 2014".

وذكرت "سيرمان" أن الولايات المتحدة وحلفاءها في "الناتو"، لن يغلقوا الباب أمام سياسة الباب المفتوح، وهي سياسة لطالما كانت محورية في الحلف؛ وفقًا لـ"رويترز".

ووصفت الاجتماع بأنه كان تعبيرًا حقيقيًا رائعًا عن قوة الدبلوماسية.

وبينت أن الاجتماع استمر لقرابة 4 ساعات.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا: حذرنا روسيا من أنها إذا غزت أوكرانيا فستدفع ثمنًا باهظًا
سبق

قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، اليوم "الأربعاء"، عقب اجتماع مجلس الناتو مع مسؤولين روس: "حذرنا روسيا من أنها إذا غزت أوكرانيا، سيكون هناك ثمن أكبر بكثير مما شهدته في 2014".

وذكرت "سيرمان" أن الولايات المتحدة وحلفاءها في "الناتو"، لن يغلقوا الباب أمام سياسة الباب المفتوح، وهي سياسة لطالما كانت محورية في الحلف؛ وفقًا لـ"رويترز".

ووصفت الاجتماع بأنه كان تعبيرًا حقيقيًا رائعًا عن قوة الدبلوماسية.

وبينت أن الاجتماع استمر لقرابة 4 ساعات.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
06:42 PM

أمريكا: حذرنا روسيا من أنها إذا غزت أوكرانيا فستدفع ثمنًا باهظًا

"سيرمان" بينت أن "الناتو" لن يتخلى عن سياسة الباب المفتوح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,257

قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، اليوم "الأربعاء"، عقب اجتماع مجلس الناتو مع مسؤولين روس: "حذرنا روسيا من أنها إذا غزت أوكرانيا، سيكون هناك ثمن أكبر بكثير مما شهدته في 2014".

وذكرت "سيرمان" أن الولايات المتحدة وحلفاءها في "الناتو"، لن يغلقوا الباب أمام سياسة الباب المفتوح، وهي سياسة لطالما كانت محورية في الحلف؛ وفقًا لـ"رويترز".

ووصفت الاجتماع بأنه كان تعبيرًا حقيقيًا رائعًا عن قوة الدبلوماسية.

وبينت أن الاجتماع استمر لقرابة 4 ساعات.

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