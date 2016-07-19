بالصور.. مشروع سفلتة طريق صدر الباقرة يرى النور

يربط "الحازمي- بيشة" والعلاية.. و"القرني": تسهيل للمسافرين

نفذت بلدية الحازمي ببيشة في منطقة عسير، مشروع السفلتة بطريق صدر الباقرة الرابط بين طريق "الحازمي-بيشة" العام مع طريق العلاية.

وأكد رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني، أنه تم تنفيذ المشروع ليستخدمه قائدو المركبات بشكل آمن ودائم للتسهيل على المسافرين من المناطق المجاوره في منطقة عسير إلى حجاج بيت الله وغيرهم المتجهين إلى بلقرن والباحة والطائف وغيرها؛ حيث يختصر عليهم الوقت والمسافة من طريق خميس مشيط العام دون مرورهم بالمحافظة".