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بالفيديو.. "مسام" السعودي لنزع الألغام يُعيد الحياة لـ "شبوة" بعد تحريرها من الحوثيين

أكثر من 300 ألف لغم نزعها المشروع منذ 2018

يكثّف المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، جهوده لنزع الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في شبوة بعد تحريرها من الانقلابيين، وإعادة الحياة الى المدينة المحرّرة، وتأمين اليمنيين من هذه الألغام، واستطاع خبراء "مسام" نزع أكثر من 300 ألف لغم في اليمن منذ عام 2018.

"مسام"، مشروع إنساني سعودي لنزع الألغام من الأراضي اليمنية وتطهيرها، ويأتي المشروع استمراراً لجهود المملكة العربية السعودية ومكانتها العالمية والفعالة في الأعمال الإنسانية.

يأتي خطر الألغام في اليمن نتيجة انتشار كميات كبيرة من الألغام التي أودت بحياة الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ وتسبّبت في عاهات دائمة، وأثقلت كاهل المنشآت الصحية والعلاجية، وتسبّبت في خسائر اقتصادية للأفراد والمجتمع.

من أهداف مشروع "مسام":

١- تطهير المناطق اليمنية من الألغام الأرضية.

٢- التصدّي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني.

٣- تعزيز الأمن في المناطق اليمنية.

٤- مساعدة الشعب اليمني في معالجة المآسي الإنسانية الناتجة عن انتشار الألغام.

٥- إنشاء آلية لدى المجتمع اليمني تمكّنه من تحمُّل المسؤولية على المدى الطويل.

لمشاهدة الفيديو:

https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1486107379615862785?s=20

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. "مسام" السعودي لنزع الألغام يُعيد الحياة لـ "شبوة" بعد تحريرها من الحوثيين
سبق

يكثّف المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، جهوده لنزع الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في شبوة بعد تحريرها من الانقلابيين، وإعادة الحياة الى المدينة المحرّرة، وتأمين اليمنيين من هذه الألغام، واستطاع خبراء "مسام" نزع أكثر من 300 ألف لغم في اليمن منذ عام 2018.

"مسام"، مشروع إنساني سعودي لنزع الألغام من الأراضي اليمنية وتطهيرها، ويأتي المشروع استمراراً لجهود المملكة العربية السعودية ومكانتها العالمية والفعالة في الأعمال الإنسانية.

يأتي خطر الألغام في اليمن نتيجة انتشار كميات كبيرة من الألغام التي أودت بحياة الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ وتسبّبت في عاهات دائمة، وأثقلت كاهل المنشآت الصحية والعلاجية، وتسبّبت في خسائر اقتصادية للأفراد والمجتمع.

من أهداف مشروع "مسام":

١- تطهير المناطق اليمنية من الألغام الأرضية.

٢- التصدّي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني.

٣- تعزيز الأمن في المناطق اليمنية.

٤- مساعدة الشعب اليمني في معالجة المآسي الإنسانية الناتجة عن انتشار الألغام.

٥- إنشاء آلية لدى المجتمع اليمني تمكّنه من تحمُّل المسؤولية على المدى الطويل.

لمشاهدة الفيديو:

https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1486107379615862785?s=20

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
08:47 AM

بالفيديو.. "مسام" السعودي لنزع الألغام يُعيد الحياة لـ "شبوة" بعد تحريرها من الحوثيين

أكثر من 300 ألف لغم نزعها المشروع منذ 2018

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يكثّف المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، جهوده لنزع الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في شبوة بعد تحريرها من الانقلابيين، وإعادة الحياة الى المدينة المحرّرة، وتأمين اليمنيين من هذه الألغام، واستطاع خبراء "مسام" نزع أكثر من 300 ألف لغم في اليمن منذ عام 2018.

"مسام"، مشروع إنساني سعودي لنزع الألغام من الأراضي اليمنية وتطهيرها، ويأتي المشروع استمراراً لجهود المملكة العربية السعودية ومكانتها العالمية والفعالة في الأعمال الإنسانية.

يأتي خطر الألغام في اليمن نتيجة انتشار كميات كبيرة من الألغام التي أودت بحياة الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ وتسبّبت في عاهات دائمة، وأثقلت كاهل المنشآت الصحية والعلاجية، وتسبّبت في خسائر اقتصادية للأفراد والمجتمع.

من أهداف مشروع "مسام":

١- تطهير المناطق اليمنية من الألغام الأرضية.

٢- التصدّي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني.

٣- تعزيز الأمن في المناطق اليمنية.

٤- مساعدة الشعب اليمني في معالجة المآسي الإنسانية الناتجة عن انتشار الألغام.

٥- إنشاء آلية لدى المجتمع اليمني تمكّنه من تحمُّل المسؤولية على المدى الطويل.

لمشاهدة الفيديو:

https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1486107379615862785?s=20

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142 مليون ..

20 أكتوبر
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