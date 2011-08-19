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هل ينتقل "عبدالرزاق حمدالله" لنادي "الاتحاد"؟ .. "سبق" تجيب

نفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر، ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية عن إمكانية رحيل اللاعب عبدالرزاق حمدالله لنادي الاتحاد .

وكانت تقارير قد راجت بشأن وجود مفاوضات واتفاقات بين شرفيي الناديين لانتقال عبدالرزاق حمدالله للاتحاد ومارسيلو غروهي للنصر.

تلك المصادر شددت بأن اللاعب ليس للبيع وأنه لم يدخل الفترة الحرة بعد والتي تتيح له التفاوض مع أي نادٍ.

الجدير بالذكر أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب يصل لنحو 20 مليون يورو، أي ما يقرب من 88 مليون ريال .

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هل ينتقل "عبدالرزاق حمدالله" لنادي "الاتحاد"؟ .. "سبق" تجيب
سبق

نفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر، ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية عن إمكانية رحيل اللاعب عبدالرزاق حمدالله لنادي الاتحاد .

وكانت تقارير قد راجت بشأن وجود مفاوضات واتفاقات بين شرفيي الناديين لانتقال عبدالرزاق حمدالله للاتحاد ومارسيلو غروهي للنصر.

تلك المصادر شددت بأن اللاعب ليس للبيع وأنه لم يدخل الفترة الحرة بعد والتي تتيح له التفاوض مع أي نادٍ.

الجدير بالذكر أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب يصل لنحو 20 مليون يورو، أي ما يقرب من 88 مليون ريال .

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
05:43 PM
اخر تعديل
19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
08:14 PM

هل ينتقل "عبدالرزاق حمدالله" لنادي "الاتحاد"؟ .. "سبق" تجيب

A A A
محمد السيّد - الرياض
7
2,709

نفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر، ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية عن إمكانية رحيل اللاعب عبدالرزاق حمدالله لنادي الاتحاد .

وكانت تقارير قد راجت بشأن وجود مفاوضات واتفاقات بين شرفيي الناديين لانتقال عبدالرزاق حمدالله للاتحاد ومارسيلو غروهي للنصر.

تلك المصادر شددت بأن اللاعب ليس للبيع وأنه لم يدخل الفترة الحرة بعد والتي تتيح له التفاوض مع أي نادٍ.

الجدير بالذكر أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب يصل لنحو 20 مليون يورو، أي ما يقرب من 88 مليون ريال .

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