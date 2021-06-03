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"الأحوال المدنية": لا حذف أو إضافة لأي بيانات في سجل المواطن إلا بناءً على طلبه وحسب الأنظمة

أكدت أن المعتمد هو المدون في بطاقة الهوية الوطنية للمواطن

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدينة أنه لا يمكن حذف أو إضافة أي بيانات في سجل المواطن إلا بناءً على طلبه وحسب الأنظمة.

وقال حساب خدمة العملاء بالوكالة في رده على استفسار مواطن بشأن حذف لقب الفخذ من الهوية الوطنية: "لا يتم حذف أو إضافة أي بيانات للمواطن في السجل المدني إلا بناءً على طلبه ووفق الأنظمة والتعليمات".

وأضاف الحساب: "المعتمد هو المدون في بطاقة الهوية الوطنية التي يحملها المواطن، نسعد بخدمتك".

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا اليوم معلومات بشأن صدور تعليمات بحذف لقب الفخذ من الهوية الوطنية للمواطنين والاكتفاء بلقب القبيلة.

الأحوال المدنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأحوال المدنية": لا حذف أو إضافة لأي بيانات في سجل المواطن إلا بناءً على طلبه وحسب الأنظمة
سبق

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدينة أنه لا يمكن حذف أو إضافة أي بيانات في سجل المواطن إلا بناءً على طلبه وحسب الأنظمة.

وقال حساب خدمة العملاء بالوكالة في رده على استفسار مواطن بشأن حذف لقب الفخذ من الهوية الوطنية: "لا يتم حذف أو إضافة أي بيانات للمواطن في السجل المدني إلا بناءً على طلبه ووفق الأنظمة والتعليمات".

وأضاف الحساب: "المعتمد هو المدون في بطاقة الهوية الوطنية التي يحملها المواطن، نسعد بخدمتك".

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا اليوم معلومات بشأن صدور تعليمات بحذف لقب الفخذ من الهوية الوطنية للمواطنين والاكتفاء بلقب القبيلة.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
09:58 PM

"الأحوال المدنية": لا حذف أو إضافة لأي بيانات في سجل المواطن إلا بناءً على طلبه وحسب الأنظمة

أكدت أن المعتمد هو المدون في بطاقة الهوية الوطنية للمواطن

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
7
18,544

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدينة أنه لا يمكن حذف أو إضافة أي بيانات في سجل المواطن إلا بناءً على طلبه وحسب الأنظمة.

وقال حساب خدمة العملاء بالوكالة في رده على استفسار مواطن بشأن حذف لقب الفخذ من الهوية الوطنية: "لا يتم حذف أو إضافة أي بيانات للمواطن في السجل المدني إلا بناءً على طلبه ووفق الأنظمة والتعليمات".

وأضاف الحساب: "المعتمد هو المدون في بطاقة الهوية الوطنية التي يحملها المواطن، نسعد بخدمتك".

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا اليوم معلومات بشأن صدور تعليمات بحذف لقب الفخذ من الهوية الوطنية للمواطنين والاكتفاء بلقب القبيلة.

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