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"فنون الطهي" توقّع مذكرة تفاهم مع "لو كوردون بلو" العالمي

لتأسيس معهد تعليمي في الرياض يقدم برامج تعليمية متقدمة القطاع

وقعت هيئة فنون الطهي، اليوم، مذكرة تفاهم مع معهد لو كوردون بلو العالمي لفنون الطهي والضيافة؛ وذلك لتأسيس معهد تعليمي في مدينة الرياض يقدم برامج تعليمية متقدمة في قطاع الطهي والضيافة الخاصة بـ"لو كوردون بلو"، باستخدام علاماتها التجارية ومواردها التعليمية وخبراتها.

وجرت مراسم التوقيع في مقر وزارة الثقافة في حي البجيري بالدرعية بالرياض، بحضور نائب وزير الثقافة، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة فنون الطهي الأستاذ حامد بن محمد فايز، وسفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة لودوفيك بوي، والمشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بالوزارة راكان بن إبراهيم الطوق، ومستشارة التعاون الثقافي في السفارة الفرنسية كاثرين لي توماس؛ حيث مثّل هيئة فنون الطهي في التوقيع رئيسها التنفيذي ميادة بدر، في حين مثّل معهد لو كوردون بلو رئيسه أندريه كوانترو.

وتسعى هيئة فنون الطهي من هذه المبادرة إلى إثراء القطاع بدورات تدريبية في الزراعة والتغذية، تقدمها "لو كوردون بلو"، وإنشاء منهج متكامل للمطبخ السعودي، وتقديم الدعم في احتضان وتوجيه الطاهين والطهاة السعوديين، الذين يرغبون في البدء بأعمالهم ومطاعمهم الخاصة، إلى جانب إتاحة الفرصة للطلاب السعوديين للالتحاق ببرامج التبادل في مدارس كوردون بلو المتواجدة خارج المملكة، ولطلاب "كوردون بلو" الدوليين بالخارج للحضور إلى المعهد في المملكة كجزء من برامج تبادل الخبرات.

وتأتي مذكرة التفاهم ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة لرفع كفاءة قطاع فنون الطهي في المملكة، من خلال إتاحة الخبرات العالمية لتكون في متناول المواطنين الممارسين لفنون الطهي، واستقطاب أعرق أكاديميات ومعاهد الطهي والضيافة إلى المملكة.

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"فنون الطهي" توقّع مذكرة تفاهم مع "لو كوردون بلو" العالمي
سبق

وقعت هيئة فنون الطهي، اليوم، مذكرة تفاهم مع معهد لو كوردون بلو العالمي لفنون الطهي والضيافة؛ وذلك لتأسيس معهد تعليمي في مدينة الرياض يقدم برامج تعليمية متقدمة في قطاع الطهي والضيافة الخاصة بـ"لو كوردون بلو"، باستخدام علاماتها التجارية ومواردها التعليمية وخبراتها.

وجرت مراسم التوقيع في مقر وزارة الثقافة في حي البجيري بالدرعية بالرياض، بحضور نائب وزير الثقافة، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة فنون الطهي الأستاذ حامد بن محمد فايز، وسفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة لودوفيك بوي، والمشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بالوزارة راكان بن إبراهيم الطوق، ومستشارة التعاون الثقافي في السفارة الفرنسية كاثرين لي توماس؛ حيث مثّل هيئة فنون الطهي في التوقيع رئيسها التنفيذي ميادة بدر، في حين مثّل معهد لو كوردون بلو رئيسه أندريه كوانترو.

وتسعى هيئة فنون الطهي من هذه المبادرة إلى إثراء القطاع بدورات تدريبية في الزراعة والتغذية، تقدمها "لو كوردون بلو"، وإنشاء منهج متكامل للمطبخ السعودي، وتقديم الدعم في احتضان وتوجيه الطاهين والطهاة السعوديين، الذين يرغبون في البدء بأعمالهم ومطاعمهم الخاصة، إلى جانب إتاحة الفرصة للطلاب السعوديين للالتحاق ببرامج التبادل في مدارس كوردون بلو المتواجدة خارج المملكة، ولطلاب "كوردون بلو" الدوليين بالخارج للحضور إلى المعهد في المملكة كجزء من برامج تبادل الخبرات.

وتأتي مذكرة التفاهم ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة لرفع كفاءة قطاع فنون الطهي في المملكة، من خلال إتاحة الخبرات العالمية لتكون في متناول المواطنين الممارسين لفنون الطهي، واستقطاب أعرق أكاديميات ومعاهد الطهي والضيافة إلى المملكة.

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
07:06 PM

"فنون الطهي" توقّع مذكرة تفاهم مع "لو كوردون بلو" العالمي

لتأسيس معهد تعليمي في الرياض يقدم برامج تعليمية متقدمة القطاع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقعت هيئة فنون الطهي، اليوم، مذكرة تفاهم مع معهد لو كوردون بلو العالمي لفنون الطهي والضيافة؛ وذلك لتأسيس معهد تعليمي في مدينة الرياض يقدم برامج تعليمية متقدمة في قطاع الطهي والضيافة الخاصة بـ"لو كوردون بلو"، باستخدام علاماتها التجارية ومواردها التعليمية وخبراتها.

وجرت مراسم التوقيع في مقر وزارة الثقافة في حي البجيري بالدرعية بالرياض، بحضور نائب وزير الثقافة، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة فنون الطهي الأستاذ حامد بن محمد فايز، وسفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة لودوفيك بوي، والمشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بالوزارة راكان بن إبراهيم الطوق، ومستشارة التعاون الثقافي في السفارة الفرنسية كاثرين لي توماس؛ حيث مثّل هيئة فنون الطهي في التوقيع رئيسها التنفيذي ميادة بدر، في حين مثّل معهد لو كوردون بلو رئيسه أندريه كوانترو.

وتسعى هيئة فنون الطهي من هذه المبادرة إلى إثراء القطاع بدورات تدريبية في الزراعة والتغذية، تقدمها "لو كوردون بلو"، وإنشاء منهج متكامل للمطبخ السعودي، وتقديم الدعم في احتضان وتوجيه الطاهين والطهاة السعوديين، الذين يرغبون في البدء بأعمالهم ومطاعمهم الخاصة، إلى جانب إتاحة الفرصة للطلاب السعوديين للالتحاق ببرامج التبادل في مدارس كوردون بلو المتواجدة خارج المملكة، ولطلاب "كوردون بلو" الدوليين بالخارج للحضور إلى المعهد في المملكة كجزء من برامج تبادل الخبرات.

وتأتي مذكرة التفاهم ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة لرفع كفاءة قطاع فنون الطهي في المملكة، من خلال إتاحة الخبرات العالمية لتكون في متناول المواطنين الممارسين لفنون الطهي، واستقطاب أعرق أكاديميات ومعاهد الطهي والضيافة إلى المملكة.

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