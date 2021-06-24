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ينبع.. انهيار مبنى تحت الإنشاء واحتجاز عمال تحت الأنقاض

دوريات الأمن والمرور والهلال الأحمر باشرت موقع الحادث

تباشر فرق الدفاع المدني بمحافظة ينبع، حالياً، حادث انهيار مبنى تحت الإنشاء بالمحافظة أدى إلى إحتجاز عدد من العمال تحت الأنقاض، وفق معلومات أولية.

وما زالت الفرق؛ منها دوريات الأمن والأمن الصناعي بالهيئة الملكية والمرور والهلال الأحمر وإسعاف قطاع "صحة ينبع" وبعض الجهات الحكومية والأمنية، تتعامل مع الحادث الذي وقع حي البندر غرب المحافظة.

وستوافيكم "سبق" بتفاصيل أوسع لاحقاً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ينبع.. انهيار مبنى تحت الإنشاء واحتجاز عمال تحت الأنقاض
سبق

تباشر فرق الدفاع المدني بمحافظة ينبع، حالياً، حادث انهيار مبنى تحت الإنشاء بالمحافظة أدى إلى إحتجاز عدد من العمال تحت الأنقاض، وفق معلومات أولية.

وما زالت الفرق؛ منها دوريات الأمن والأمن الصناعي بالهيئة الملكية والمرور والهلال الأحمر وإسعاف قطاع "صحة ينبع" وبعض الجهات الحكومية والأمنية، تتعامل مع الحادث الذي وقع حي البندر غرب المحافظة.

وستوافيكم "سبق" بتفاصيل أوسع لاحقاً.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
05:10 PM
اخر تعديل
24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
05:37 PM

ينبع.. انهيار مبنى تحت الإنشاء واحتجاز عمال تحت الأنقاض

دوريات الأمن والمرور والهلال الأحمر باشرت موقع الحادث

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
2
1,934

تباشر فرق الدفاع المدني بمحافظة ينبع، حالياً، حادث انهيار مبنى تحت الإنشاء بالمحافظة أدى إلى إحتجاز عدد من العمال تحت الأنقاض، وفق معلومات أولية.

وما زالت الفرق؛ منها دوريات الأمن والأمن الصناعي بالهيئة الملكية والمرور والهلال الأحمر وإسعاف قطاع "صحة ينبع" وبعض الجهات الحكومية والأمنية، تتعامل مع الحادث الذي وقع حي البندر غرب المحافظة.

وستوافيكم "سبق" بتفاصيل أوسع لاحقاً.

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