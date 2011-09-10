النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الجبير" يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويت

يقوم بزيارة رسمية للمملكة للقاء خادم الحرمين الشريفين

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مطار الملك عبدالعزيز في جدة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.
ويقوم الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بزيارة رسمية للمملكة للقاء خادم الحرمين الشريفين وتسليم رسالة من سمو أمير دولة الكويت، ولقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الثاني لمجلس الوزراء وزير الدفاع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الجبير" يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويت
سبق

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مطار الملك عبدالعزيز في جدة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.
ويقوم الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بزيارة رسمية للمملكة للقاء خادم الحرمين الشريفين وتسليم رسالة من سمو أمير دولة الكويت، ولقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الثاني لمجلس الوزراء وزير الدفاع.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
06:54 PM

"الجبير" يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويت

يقوم بزيارة رسمية للمملكة للقاء خادم الحرمين الشريفين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
2
5,031

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مطار الملك عبدالعزيز في جدة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.
ويقوم الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بزيارة رسمية للمملكة للقاء خادم الحرمين الشريفين وتسليم رسالة من سمو أمير دولة الكويت، ولقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الثاني لمجلس الوزراء وزير الدفاع.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,237
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,658
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,558
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,043

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي
دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة