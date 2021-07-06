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"سواعد" تقدم كراسي كهربائية مجانية لمستفيدي دار الرعاية بالدمام

امتدادًا للشراكة المجتمعية بين الجمعية والدار للاهتمام بهذه الفئة الغالية

قدمت جمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية مبادرة توزيع الكراسي الكهربائية لمستفيدي دار الرعاية الاجتماعية بالدمام .

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية فيصل عبدالله فؤاد إن هذه المبادرة تأتي امتداداً للشراكة المجتمعية بين الجمعية والدار والتي تشمل صيانة أجهزة مستفيدي الدار بشكل دوري .

وأضاف فؤاد، تأتي هذه المبادرات في إطار الاهتمام بذوي الإعاقة الحركية والذي توليه فعاليات المجتمع أهمية قصوى، كما أن هذه المبادرة سبقتها عدة مبادرات قدمتها الجمعية والتي تعتبر جزءًا من مسؤوليتنا الاجتماعية في جمعية سواعد للإعاقة الحركية .

وقال مدير دار الرعاية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية منصور الخالدي إن ما قدمته جمعية سواعد للإعاقة الحركية هو مسؤولية إجتماعية نفخر بها لتسهيل عمليه انتقال هذه الفئة الغالية وتحركاتهم بشكل يحفظ كرامتهم .

وأضاف الخالدي ما قامت به جمعية سواعد وكافة الجمعيات هي في إطار الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إضافة إلى كافة القطاعات الأخرى التي تشرف فنياً على الجمعيات والتي تقدم مبادرات ومساعدات نوعية كواجب وطني نفخر به جميعًا .

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"سواعد" تقدم كراسي كهربائية مجانية لمستفيدي دار الرعاية بالدمام
سبق

قدمت جمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية مبادرة توزيع الكراسي الكهربائية لمستفيدي دار الرعاية الاجتماعية بالدمام .

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية فيصل عبدالله فؤاد إن هذه المبادرة تأتي امتداداً للشراكة المجتمعية بين الجمعية والدار والتي تشمل صيانة أجهزة مستفيدي الدار بشكل دوري .

وأضاف فؤاد، تأتي هذه المبادرات في إطار الاهتمام بذوي الإعاقة الحركية والذي توليه فعاليات المجتمع أهمية قصوى، كما أن هذه المبادرة سبقتها عدة مبادرات قدمتها الجمعية والتي تعتبر جزءًا من مسؤوليتنا الاجتماعية في جمعية سواعد للإعاقة الحركية .

وقال مدير دار الرعاية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية منصور الخالدي إن ما قدمته جمعية سواعد للإعاقة الحركية هو مسؤولية إجتماعية نفخر بها لتسهيل عمليه انتقال هذه الفئة الغالية وتحركاتهم بشكل يحفظ كرامتهم .

وأضاف الخالدي ما قامت به جمعية سواعد وكافة الجمعيات هي في إطار الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إضافة إلى كافة القطاعات الأخرى التي تشرف فنياً على الجمعيات والتي تقدم مبادرات ومساعدات نوعية كواجب وطني نفخر به جميعًا .

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
02:08 PM

"سواعد" تقدم كراسي كهربائية مجانية لمستفيدي دار الرعاية بالدمام

امتدادًا للشراكة المجتمعية بين الجمعية والدار للاهتمام بهذه الفئة الغالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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قدمت جمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية مبادرة توزيع الكراسي الكهربائية لمستفيدي دار الرعاية الاجتماعية بالدمام .

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية فيصل عبدالله فؤاد إن هذه المبادرة تأتي امتداداً للشراكة المجتمعية بين الجمعية والدار والتي تشمل صيانة أجهزة مستفيدي الدار بشكل دوري .

وأضاف فؤاد، تأتي هذه المبادرات في إطار الاهتمام بذوي الإعاقة الحركية والذي توليه فعاليات المجتمع أهمية قصوى، كما أن هذه المبادرة سبقتها عدة مبادرات قدمتها الجمعية والتي تعتبر جزءًا من مسؤوليتنا الاجتماعية في جمعية سواعد للإعاقة الحركية .

وقال مدير دار الرعاية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية منصور الخالدي إن ما قدمته جمعية سواعد للإعاقة الحركية هو مسؤولية إجتماعية نفخر بها لتسهيل عمليه انتقال هذه الفئة الغالية وتحركاتهم بشكل يحفظ كرامتهم .

وأضاف الخالدي ما قامت به جمعية سواعد وكافة الجمعيات هي في إطار الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إضافة إلى كافة القطاعات الأخرى التي تشرف فنياً على الجمعيات والتي تقدم مبادرات ومساعدات نوعية كواجب وطني نفخر به جميعًا .

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