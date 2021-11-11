وأكدت الأمانة تكثيف جولاتها الرقابية بمختلف أنواعها؛ للتأكد من الالتزام بالتعليمات والإرشادات البلدية، وتطبيق التدابير الصحية، داعيةً الجميع إلى ضرورة التكاتف ‏مع ‏الجهود ‏المبذولة، ‏والإبلاغ ‏عن ‏أي ‏مخالفات عبر ‏التواصل ‏مع ‏مركز ‏البلاغات 940‏ أو تطبيق "بلدي" ‏المتاح عبر الأجهزة ‏الذكية.

نفّذت أمانة منطقة نجران وبلدياتها الفرعية عبر فِرَقها الرقابية ‏خلال الثلاثة أيام الماضية، أكثرَ من 530 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع؛ أسفرت عن رصد 93 مخالفة صحية وفنية.

أكثر من 530 جولة رقابية ترصد 93 مخالفة صحية وفنية في نجران وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-11-11 نفّذت أمانة منطقة نجران وبلدياتها الفرعية عبر فِرَقها الرقابية ‏خلال الثلاثة أيام الماضية، أكثرَ من 530 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع؛ أسفرت عن رصد 93 مخالفة صحية وفنية. وأكدت الأمانة تكثيف جولاتها الرقابية بمختلف أنواعها؛ للتأكد من الالتزام بالتعليمات والإرشادات البلدية، وتطبيق التدابير الصحية، داعيةً الجميع إلى ضرورة التكاتف ‏مع ‏الجهود ‏المبذولة، ‏والإبلاغ ‏عن ‏أي ‏مخالفات عبر ‏التواصل ‏مع ‏مركز ‏البلاغات 940‏ أو تطبيق "بلدي" ‏المتاح عبر الأجهزة ‏الذكية.

11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443 10:02 AM

أكثر من 530 جولة رقابية ترصد 93 مخالفة صحية وفنية في نجران خلال الثلاثة أيام الماضية للتأكد من الالتزام بالتعليمات والإرشادات البلدية





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نفّذت أمانة منطقة نجران وبلدياتها الفرعية عبر فِرَقها الرقابية ‏خلال الثلاثة أيام الماضية، أكثرَ من 530 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع؛ أسفرت عن رصد 93 مخالفة صحية وفنية.

وأكدت الأمانة تكثيف جولاتها الرقابية بمختلف أنواعها؛ للتأكد من الالتزام بالتعليمات والإرشادات البلدية، وتطبيق التدابير الصحية، داعيةً الجميع إلى ضرورة التكاتف ‏مع ‏الجهود ‏المبذولة، ‏والإبلاغ ‏عن ‏أي ‏مخالفات عبر ‏التواصل ‏مع ‏مركز ‏البلاغات 940‏ أو تطبيق "بلدي" ‏المتاح عبر الأجهزة ‏الذكية.