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كوريا الجنوبية ترحب بـ "إعلان العلا" وما تضمنته من تعزيز التعاون الخليجي والعربي

قالت: حكومتنا ستواصل التعاون مع الدول العربية من أجل السلام والاستقرار

رحّبت كوريا الجنوبية بما صدر عن القمة الخليجية الـ41 في "إعلان العلا" لتعزيز التضامن والتعاون الخليجي والعربي، وعن الاتفاق على إعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة وقطر.

وعبّرت وزارة الخارجية، في تصريح للمتحدث باسمها، اليوم، عن بالغ التقدير لمجهودات الحكومة الكويتية التي بذلتها لتحقيق التوحّد في منطقة الخليج العربي، وقالت: "إن حكومتنا ستواصل التعاون مع الدول العربية بما يشمل دول الخليج العربي ودول مجلس التعاون الخليجي من أجل السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

كوريا الجنوبية القمة الخليجية

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كوريا الجنوبية ترحب بـ "إعلان العلا" وما تضمنته من تعزيز التعاون الخليجي والعربي
سبق

رحّبت كوريا الجنوبية بما صدر عن القمة الخليجية الـ41 في "إعلان العلا" لتعزيز التضامن والتعاون الخليجي والعربي، وعن الاتفاق على إعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة وقطر.

وعبّرت وزارة الخارجية، في تصريح للمتحدث باسمها، اليوم، عن بالغ التقدير لمجهودات الحكومة الكويتية التي بذلتها لتحقيق التوحّد في منطقة الخليج العربي، وقالت: "إن حكومتنا ستواصل التعاون مع الدول العربية بما يشمل دول الخليج العربي ودول مجلس التعاون الخليجي من أجل السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
01:19 PM

كوريا الجنوبية ترحب بـ "إعلان العلا" وما تضمنته من تعزيز التعاون الخليجي والعربي

قالت: حكومتنا ستواصل التعاون مع الدول العربية من أجل السلام والاستقرار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رحّبت كوريا الجنوبية بما صدر عن القمة الخليجية الـ41 في "إعلان العلا" لتعزيز التضامن والتعاون الخليجي والعربي، وعن الاتفاق على إعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة وقطر.

وعبّرت وزارة الخارجية، في تصريح للمتحدث باسمها، اليوم، عن بالغ التقدير لمجهودات الحكومة الكويتية التي بذلتها لتحقيق التوحّد في منطقة الخليج العربي، وقالت: "إن حكومتنا ستواصل التعاون مع الدول العربية بما يشمل دول الخليج العربي ودول مجلس التعاون الخليجي من أجل السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

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