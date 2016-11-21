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تحديثٌ يمنح "واتساب" ميزة كانت حصرية لـ"فيسبوك"

على نظام تشغيل "أندرويد" فقط

كشفت مصادر من داخل إدارة تطبيق التراسل الفوري المشفر "واتساب"، عن تجهيزه ميزةً جديدة كانت في السابق حصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضحت المصادر في تصريحات نقلها موقع "جي إس إم آرينا" أن "واتساب" يعمل على تحديث جديد يمنح المستخدمين إمكانية رد الفعل على الرسائل والتعليقات بطريقة مشابهة لما هو مستخدم في "فيسبوك".

وستكون تلك الميزة حصرية لفترة لمستخدمي تطبيق "واتساب" على نظام تشغيل "أندرويد" فقط؛ على أن توفر لباقي الإصدارات في وقت لاحق.

وستمكّن "واتساب" -من خلال تلك الميزة- المستخدمين من استخدام ردود الفعل المختلفة على الرسائل التي تصل لهم مثل الإعجاب أو الغضب أو مختلف الرموز التعبيرية الأخرى.

ويتم حاليًا اختبار تلك الميزة على نسخة "واتساب بيتا"؛ على أن يتم تزويدها بالإصدار العام من واتساب خلال الفترة المقبلة.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تحديثٌ يمنح "واتساب" ميزة كانت حصرية لـ"فيسبوك"
سبق

كشفت مصادر من داخل إدارة تطبيق التراسل الفوري المشفر "واتساب"، عن تجهيزه ميزةً جديدة كانت في السابق حصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضحت المصادر في تصريحات نقلها موقع "جي إس إم آرينا" أن "واتساب" يعمل على تحديث جديد يمنح المستخدمين إمكانية رد الفعل على الرسائل والتعليقات بطريقة مشابهة لما هو مستخدم في "فيسبوك".

وستكون تلك الميزة حصرية لفترة لمستخدمي تطبيق "واتساب" على نظام تشغيل "أندرويد" فقط؛ على أن توفر لباقي الإصدارات في وقت لاحق.

وستمكّن "واتساب" -من خلال تلك الميزة- المستخدمين من استخدام ردود الفعل المختلفة على الرسائل التي تصل لهم مثل الإعجاب أو الغضب أو مختلف الرموز التعبيرية الأخرى.

ويتم حاليًا اختبار تلك الميزة على نسخة "واتساب بيتا"؛ على أن يتم تزويدها بالإصدار العام من واتساب خلال الفترة المقبلة.

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
10:12 AM

تحديثٌ يمنح "واتساب" ميزة كانت حصرية لـ"فيسبوك"

على نظام تشغيل "أندرويد" فقط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت مصادر من داخل إدارة تطبيق التراسل الفوري المشفر "واتساب"، عن تجهيزه ميزةً جديدة كانت في السابق حصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضحت المصادر في تصريحات نقلها موقع "جي إس إم آرينا" أن "واتساب" يعمل على تحديث جديد يمنح المستخدمين إمكانية رد الفعل على الرسائل والتعليقات بطريقة مشابهة لما هو مستخدم في "فيسبوك".

وستكون تلك الميزة حصرية لفترة لمستخدمي تطبيق "واتساب" على نظام تشغيل "أندرويد" فقط؛ على أن توفر لباقي الإصدارات في وقت لاحق.

وستمكّن "واتساب" -من خلال تلك الميزة- المستخدمين من استخدام ردود الفعل المختلفة على الرسائل التي تصل لهم مثل الإعجاب أو الغضب أو مختلف الرموز التعبيرية الأخرى.

ويتم حاليًا اختبار تلك الميزة على نسخة "واتساب بيتا"؛ على أن يتم تزويدها بالإصدار العام من واتساب خلال الفترة المقبلة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,693
201,250 سيارة ..

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