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على ملاعب الأكاديمية.. العوجا والمصمك في نهائي كأس اتحاد البولو

تأهل فريقا فرسان العوجا وفرسان المصمك إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد السعودي للبولو، التي تقام على ملاعب أكاديمية الاتحاد بمنتجع نوفا للفروسية غرب الرياض.
وجاء تأهل العوجا بعد أن اعتلى صدارة ترتيب الفرق بست نقاط، إثر فوزه على المصمك وطويق، حيث حصد في الجولة الأولى نقطتين وفي الجولة الثانية 4 نقاط.
فيما تأهل المصمك بعد حصوله على 4 نقاط محتلاً المركز الثاني، حصدها في الجولة الأولى، بعد أن كسب طويق بسبعة أهداف مقابل هدف، وتجاوز العوجا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
ويأتي نظام البطولة باحتساب نقطتين للفريق الفائز، وفي حال تعادل الفريقين يتقاسمان نقاط المباراة بنقطة لكل منهما، وفي حال تعادل فريقين بعدد النقاط في نهاية البطولة، يتم احتساب فارق الأهداف بين مجموع ما سجل وما تم تسجيله في مرماه.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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على ملاعب الأكاديمية.. العوجا والمصمك في نهائي كأس اتحاد البولو
سبق

تأهل فريقا فرسان العوجا وفرسان المصمك إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد السعودي للبولو، التي تقام على ملاعب أكاديمية الاتحاد بمنتجع نوفا للفروسية غرب الرياض.
وجاء تأهل العوجا بعد أن اعتلى صدارة ترتيب الفرق بست نقاط، إثر فوزه على المصمك وطويق، حيث حصد في الجولة الأولى نقطتين وفي الجولة الثانية 4 نقاط.
فيما تأهل المصمك بعد حصوله على 4 نقاط محتلاً المركز الثاني، حصدها في الجولة الأولى، بعد أن كسب طويق بسبعة أهداف مقابل هدف، وتجاوز العوجا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
ويأتي نظام البطولة باحتساب نقطتين للفريق الفائز، وفي حال تعادل الفريقين يتقاسمان نقاط المباراة بنقطة لكل منهما، وفي حال تعادل فريقين بعدد النقاط في نهاية البطولة، يتم احتساب فارق الأهداف بين مجموع ما سجل وما تم تسجيله في مرماه.

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
03:57 PM

على ملاعب الأكاديمية.. العوجا والمصمك في نهائي كأس اتحاد البولو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تأهل فريقا فرسان العوجا وفرسان المصمك إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد السعودي للبولو، التي تقام على ملاعب أكاديمية الاتحاد بمنتجع نوفا للفروسية غرب الرياض.
وجاء تأهل العوجا بعد أن اعتلى صدارة ترتيب الفرق بست نقاط، إثر فوزه على المصمك وطويق، حيث حصد في الجولة الأولى نقطتين وفي الجولة الثانية 4 نقاط.
فيما تأهل المصمك بعد حصوله على 4 نقاط محتلاً المركز الثاني، حصدها في الجولة الأولى، بعد أن كسب طويق بسبعة أهداف مقابل هدف، وتجاوز العوجا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
ويأتي نظام البطولة باحتساب نقطتين للفريق الفائز، وفي حال تعادل الفريقين يتقاسمان نقاط المباراة بنقطة لكل منهما، وفي حال تعادل فريقين بعدد النقاط في نهاية البطولة، يتم احتساب فارق الأهداف بين مجموع ما سجل وما تم تسجيله في مرماه.

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