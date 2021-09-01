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لاعب الفيصلي "جوشان" إلى الدوري الصربي.. لمدة موسم

وافقت إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج على إعارة لاعب فريق الفيصلي تحت 19 سنة "يزيد جوشان" لنادي زمون الصربي لمدة موسم.

وتمت المراسم في مقر النادي بحضور الرئيس التنفيذي مساعد المويس، ووالد اللاعب يحيى جوشان، بالإضافة إلى وكيل أعمال اللاعب.

ويأتي ذلك انطلاقًا من أهداف النادي التي تهتم بتطوير إمكانيات اللاعبين والوصول بهم للنجومية، واستمرارًا لمبادرة النادي التي أطلقت في مطلع عام 2019م.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لاعب الفيصلي "جوشان" إلى الدوري الصربي.. لمدة موسم
سبق

وافقت إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج على إعارة لاعب فريق الفيصلي تحت 19 سنة "يزيد جوشان" لنادي زمون الصربي لمدة موسم.

وتمت المراسم في مقر النادي بحضور الرئيس التنفيذي مساعد المويس، ووالد اللاعب يحيى جوشان، بالإضافة إلى وكيل أعمال اللاعب.

ويأتي ذلك انطلاقًا من أهداف النادي التي تهتم بتطوير إمكانيات اللاعبين والوصول بهم للنجومية، واستمرارًا لمبادرة النادي التي أطلقت في مطلع عام 2019م.

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
09:43 PM

لاعب الفيصلي "جوشان" إلى الدوري الصربي.. لمدة موسم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافقت إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج على إعارة لاعب فريق الفيصلي تحت 19 سنة "يزيد جوشان" لنادي زمون الصربي لمدة موسم.

وتمت المراسم في مقر النادي بحضور الرئيس التنفيذي مساعد المويس، ووالد اللاعب يحيى جوشان، بالإضافة إلى وكيل أعمال اللاعب.

ويأتي ذلك انطلاقًا من أهداف النادي التي تهتم بتطوير إمكانيات اللاعبين والوصول بهم للنجومية، واستمرارًا لمبادرة النادي التي أطلقت في مطلع عام 2019م.

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