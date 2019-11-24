بالصور.. أسعار فنادق دبي تشتعل.. 6 آلاف ريال للغرفة.. تعرف على السبب ؟

لأول مرة منذ 10 سنوات.. ومع ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا في أوروبا

تعيش مدينة دبي في الفترة الحالية مرحلة تعافٍ سريع من آثار تداعيات جائحة فيروس كورونا، وانتعاش المبيعات العقارية في الإمارة إلى أعلى مستوياتها خلال 10 سنوات وفقًا لـ"بلومبيرغ"، ومع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا «كوفيدــ19» في أوروبا وتشديد الحكومات للقيود مرة أخرى يتجه الكثير من السياح إلى دبي ومع فعاليات إكسبو بدأ تعافي اقتصاد دبي بشكل أسرع من المتوقع.

ومع إجازة الفصل الدراسي الأول بالمملكة، والتى توافق إجازات الروس ووصول أعداد كبيرة منهم في وقت تم فيه تطعيم نحو 90% من سكان الإمارات بشكل كامل.

وعبر أسعار الغرف الفندقية في الإنترنت وعلى موقع "بوكيينج" الشهير اشتعلت أسعار الفنادق بدءًا من تاريخ إجازة الفصل الدراسي الأول بالمملكة؛ حيث لامس سعر الغرفة الفندقية خمس نجوم 6 آلاف ريال سعودي، وربما أكثر في فندق الفورسيزونز ومندرين وإعمار وأنانانتارا وأتلانتس وغيرها، مما مهّد لتكون فنادق دبي الأغلى على الإطلاق خلال الفترة القادمة، وتخطى سعر الغرفة الفندقية في دبي ما يساوي 3 ليالٍ في المالديف لأول مرة، حيث وصل سعر الليلة الواحدة في بعض فنادق المالديف 700 ريال.

وأظهرت البيانات الأولية أن معدلات إشغال الفنادق في أكتوبر الماضي بلغت 82% تقريبًا، وتعد هذه زيادة بنسبة 60% عن العام الماضي ونحو 6% أعلى من مستويات المقارنة لعام 2019 وفقا لبيانات من شركة "إس تي آر غلوبال" للأبحاث.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة نيرفانا للسياحة والخدمات اللوجستية عمر العلي: إن ارتفاع وتيرة الانتعاش السياحي بدبي بسبب ارتفاع حجم المعاملات بنسبة 77% في أغسطس الماضي مقارنةً بعام 2020 و56% عن مستويات عام 2019، ومع ارتفاع مستويات التطعيم للسكان الإمارات بشكل كبير ما جذب السياح في دول العالم إلى القدوم للإمارات ومشاهدة إكسبو والفعاليات المصاحبة، وكل ذلك أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار الغرف الفندقية.

في غضون ذلك، قال المدير التنفيذي لمبيعات السعودية والبحرين في كلافيجر سلطان سلامة: للمرة الأولى منذ فترة الجائحة بدأ الشعور القوي بالتعافي لسلسلة فنادق ومنتجعات إعمار في دبي، والسبب إجازات السياح في بعض دول العالم والمملكة، والفعاليات المتعددة للحدث العالمي إكسبو 2020، مع ارتفاع أسعار النفط التي تتأثر ارتفاعاتها وتدفقاتها بقوة في سوق الفنادق والمنتجعات والعقارات بشكل عام في دبي، مما يؤدي بالنهاية إلى انتعاش الاقتصاد والسياحة.