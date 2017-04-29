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بلقرن.. إغلاق 5 محال وإنذار 256 أخرى ورصد 117 مخالفة صحية واحترازية

"البارقي": خلال 400 جولة نفّذتها فِرق البلدية خلال النصف الأول من رمضان

كثفت بلدية بلقرن جولاتها الميدانية المفاجئة على المطاعم والبوفيهات ومحال الجزارة وبيع العصائر والحلويات والمعجنات ومحال بيع المواد الغذائية.

وصرّح أحمد عوض البارقي، رئيس بلدية بلقرن، بأن البلدية تعمل بكل طاقتها من خلال فِرقها الميدانية التي تقوم بجولات على فترتين (صباحية ومسائية) لتكثيف أعمال الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية في شهر رمضان المبارك.

وأوضح "البارقي" أن تعليمات صدرت من الوزارة إلى الجهات التابعة لها من الأمانات والبلديات بتكثيف الجهود المبذولة للرقابة على الأغذية وأماكن تداولها تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، ومع دخول فصل الصيف؛ وهو ما يتطلب تضافر الجهود، والعمل بصورة جادة لتكثيف أعمال الرقابة على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة حفاظًا على صحة وسلامة المستهلكين.

وقال إن البلدية قامت خلال شهر رمضان بـ 401 جولة، تم خلالها ضبط 17 مخالفة احترازية، وضبط 100 مخالفة صحية، وتم إغلاق 5 محال، وتم إنذار 256 محلاً.

ولفت "البارقي" إلى أن عمل الفِرق الميدانية لبلدية بلقرن متواصل على مدار الأربع والعشرين ساعة.

واختتم "البارقي" قائلاً: "لن تتوانى البلدية في تطبيق التعليمات والأنظمة بحق المخالفين، وكذلك تطبيق الحد الأعلى من الغرامات على المحال المخالفة، وإصدار التعهدات بحقهم؛ وذلك لتلافي تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلاً". داعيًا الجميع للإبلاغ فورًا عند وجود ملاحظات من خلال الاتصال برقم البلاغات 940.

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بلقرن.. إغلاق 5 محال وإنذار 256 أخرى ورصد 117 مخالفة صحية واحترازية
سبق

كثفت بلدية بلقرن جولاتها الميدانية المفاجئة على المطاعم والبوفيهات ومحال الجزارة وبيع العصائر والحلويات والمعجنات ومحال بيع المواد الغذائية.

وصرّح أحمد عوض البارقي، رئيس بلدية بلقرن، بأن البلدية تعمل بكل طاقتها من خلال فِرقها الميدانية التي تقوم بجولات على فترتين (صباحية ومسائية) لتكثيف أعمال الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية في شهر رمضان المبارك.

وأوضح "البارقي" أن تعليمات صدرت من الوزارة إلى الجهات التابعة لها من الأمانات والبلديات بتكثيف الجهود المبذولة للرقابة على الأغذية وأماكن تداولها تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، ومع دخول فصل الصيف؛ وهو ما يتطلب تضافر الجهود، والعمل بصورة جادة لتكثيف أعمال الرقابة على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة حفاظًا على صحة وسلامة المستهلكين.

وقال إن البلدية قامت خلال شهر رمضان بـ 401 جولة، تم خلالها ضبط 17 مخالفة احترازية، وضبط 100 مخالفة صحية، وتم إغلاق 5 محال، وتم إنذار 256 محلاً.

ولفت "البارقي" إلى أن عمل الفِرق الميدانية لبلدية بلقرن متواصل على مدار الأربع والعشرين ساعة.

واختتم "البارقي" قائلاً: "لن تتوانى البلدية في تطبيق التعليمات والأنظمة بحق المخالفين، وكذلك تطبيق الحد الأعلى من الغرامات على المحال المخالفة، وإصدار التعهدات بحقهم؛ وذلك لتلافي تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلاً". داعيًا الجميع للإبلاغ فورًا عند وجود ملاحظات من خلال الاتصال برقم البلاغات 940.

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442
12:27 AM

بلقرن.. إغلاق 5 محال وإنذار 256 أخرى ورصد 117 مخالفة صحية واحترازية

"البارقي": خلال 400 جولة نفّذتها فِرق البلدية خلال النصف الأول من رمضان

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صحيفة سبق الإلكترونية - بلقرن
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كثفت بلدية بلقرن جولاتها الميدانية المفاجئة على المطاعم والبوفيهات ومحال الجزارة وبيع العصائر والحلويات والمعجنات ومحال بيع المواد الغذائية.

وصرّح أحمد عوض البارقي، رئيس بلدية بلقرن، بأن البلدية تعمل بكل طاقتها من خلال فِرقها الميدانية التي تقوم بجولات على فترتين (صباحية ومسائية) لتكثيف أعمال الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية في شهر رمضان المبارك.

وأوضح "البارقي" أن تعليمات صدرت من الوزارة إلى الجهات التابعة لها من الأمانات والبلديات بتكثيف الجهود المبذولة للرقابة على الأغذية وأماكن تداولها تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، ومع دخول فصل الصيف؛ وهو ما يتطلب تضافر الجهود، والعمل بصورة جادة لتكثيف أعمال الرقابة على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة حفاظًا على صحة وسلامة المستهلكين.

وقال إن البلدية قامت خلال شهر رمضان بـ 401 جولة، تم خلالها ضبط 17 مخالفة احترازية، وضبط 100 مخالفة صحية، وتم إغلاق 5 محال، وتم إنذار 256 محلاً.

ولفت "البارقي" إلى أن عمل الفِرق الميدانية لبلدية بلقرن متواصل على مدار الأربع والعشرين ساعة.

واختتم "البارقي" قائلاً: "لن تتوانى البلدية في تطبيق التعليمات والأنظمة بحق المخالفين، وكذلك تطبيق الحد الأعلى من الغرامات على المحال المخالفة، وإصدار التعهدات بحقهم؛ وذلك لتلافي تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلاً". داعيًا الجميع للإبلاغ فورًا عند وجود ملاحظات من خلال الاتصال برقم البلاغات 940.

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