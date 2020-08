أرضاً وجواً وبحراً.. "التويجري" يكشف 25 تطبيقاً لأقمار الاستشعار عن بعد

تساءل: هل سبق لك أن شاهدت نشرة الأحوال المناخية؟ وأجاب بدور الفضاء

كشف مستشار الهيئة السعودية للفضاء الدكتور هيثم التويجري، بعض تطبيقات أقمار الاستشعار عن بعد الصناعية، ودور الفضاء في الأرصاد البيئية ومراقبة الأرض؛ حيث كان قد دشن الخميس الماضي عبر "سبق" أول حلقة من سلسلة "الفضاء والبشرية"، وعرض فيها مقدمة مبسطة عن صناعة الفضاء وكيفية ملامستها لحياتنا اليومية وبالأخص في مجال الاتصالات.



وتفصيلاً، يقول "التويجري" في ثاني حلقات السلسلة: "هل سبق لك أن شاهدت نشرة الأحوال المناخية على التلفزيون؟ من الواضح أن الكثير منا يفعل ذلك، يتم إجراء التوقعات (حتى لو حصلت جزئيًا عليه من وسائط أخرى) باستخدام الأقمار الصناعية الخاصة بمراقبة المناخ، الصور الفضائية للأرض والبيانات المناخية يتم الحصول عليها من الأقمار الصناعية، والجرافيكس، والرسومات الرائعة التي تظهر لنا على التلفزيون، حيث يتم إنشاؤها من بيانات تلك الأقمار الصناعية. وبذلك تساعدنا في التحذير من الأعاصير والمخاطر التي تعتمد على تتبع العواصف بواسطة الأقمار الصناعية، مما يتيح لنا الاستعداد لها. وعلى المدى الطويل، تساعد أقمار المراقبة البيئية في تتبع القضايا الأكبر التي تؤثر علينا مثل تغير المناخ والاحتباس الحراري".



وأضاف: "يمكن للأقمار الصناعية تصوير أو جمع البيانات من أي مكان على كوكب الأرض بفترات تتراوح بين ساعات أو أيام، لذلك تعد مناسبة بشكل كبير لعمليات مسح ومراقبة الأرض ومساحاتها الشاسعة، وبالنسبة لأقمار الاستشعار عن بعد الصناعية فهي تستخدم لرصد المخاطر الطبيعية كالفيضانات وحرائق الغابات والانفجارات البركانية وما إلى ذلك، على سبيل المثال يتم استخدامها لتحذير الطائرات لتجنب سحابة الرماد البركاني، إضافة إلى استخدامها لاكتشاف الحرائق في المناطق النائية".



وتابع: "كما تساعد أقمار الاستشعار عن بعد الصناعية في عمليات الجرد والتقييم البيئية، فمثلاُ يستفاد منها لمعرفة مقدار زحف الرمال في منطقة معمورة، أو لقياس نسبة الأضرار من الحرائق في الغابات، كما يمكن لأقمار الاستشعار عن بعد تتبع التلوث في الماء أو الهواء فوق مناطق كبيرة، بما في ذلك تسرب النفط، ومراقبة التآكل على السواحل أو ضفاف الأنهار، والمساعدة بعدم الإفراط في استخدام الموارد، أخيراً نذكر لكم بعض تطبيقات أقمار الاستشعار عن بعد الصناعية:



1. تحديد محتوى رطوبة التربة باستخدام أجهزة استشعار نشطة (فعال) (إيجابي) وغير نشطة (غير فعال) (سلبي) من الفضاء (Determining soil moisture content using active and passive sensors from space).



2. رسم الخرائط بدقة الليزر باستخدام تقنية الكشف عن الضوء وتحديد المدى (Mapping with laser precision using Light Detection and Ranging technology).



3. أقمار صناعية تدور حول العالم لخدمات الخرائط مثل Google Earth و Bing Maps و OpenStreetMaps (Spinning the globe with mapping services like Google Earth, Bing Maps and OpenStreetMaps ).



4. توقع أرباح التجزئة وحصة السوق من خلال حصر عدد السيارات في ساحات الانتظار (Predicting retail earnings and market share by counting cars in the parking lot).



5. تحصيل أعلى المواقع المعرضة للفيضانات باستخدام الرادار (Charging higher insurance premiums in flood-prone areas using radar).



6. البحث عن الطائرات وإنقاذ الأرواح بعد الحوادث (Searching for aircraft and saving lives after fatal crashes).



7. كشف الانسكابات (المصبات) النفطية للحياة البحرية والحفاظ على البيئة (Detecting oil spills for marine life and environmental preservation).



8. تحديد مواقف الغابات وحصر مساحتها لتقدير إمدادات الغابات (Identifying forest stands and tallying their area to estimate forest supplies).



9. إبحار السفن بأمان مع المسار الأمثل (Navigating ships safely with the most optimal route).



10. تحديد وتقييم صحة مناطق النهر للمحافظة على البحيرات والأنهار (Delineating and assessing the health of riparian zones to conserve lakes and rivers).



11. استخراج الرواسب المعدنية باستخدام الاستشعار عن بعد فائق الطيف (Extracting mineral deposits with hyperspectral remote sensing).



12. مشاهدة الطحالب تنمو كمؤشر على صحة البيئة (Watching algae grow as an indicator of environmental health).



13. التنبؤ بالطقس للتحذير من الكوارث الطبيعية (Forecasting weather to warn about natural disasters).



14. منع انتشار أنواع أمراض الغابات (Preventing the spread of forest disease types).



15. مراقبة جودة الهواء في الغلاف الجوي السفلي (Monitoring air quality in the lower atmosphere).



16. تقييم استقرار التضاريس باستخدام قياس التداخل في قطاع النفط والغاز (Assessing terrain stability using interferometry in the oil and gas sector).



17. تحديد موقعك على الأرض باستخدام الأقمار الصناعية لتحديد المواقع العالمية (Pinpointing your position on Earth with Global Positioning Satellites).



18. مراقبة تدفق التيارات المحيطية ودورانها (Observing the flow of ocean currents and circulation).



19. دراسة ذوبان الأنهار الجليدية وتأثيراتها على مستويات سطح البحر(Studying glacier melts and effects on sea levels).



20. تتبع المخاطر لتحسين الاستجابة والتعافي (Tracking hazards for better response and recovery).



21. مراقبة التحول من النمو الريفي إلى النمو الحضري (Keeping tabs on the shift from rural to urban growth).



22. القياس الكمي لظروف المحاصيل باستخدام فهرس الغطاء النباتي الفروق الطبيعي (Quantifying crop conditions with Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)).



23. القيادة بلا يدين (المركبات ذاتية القيادة) (Driving with no hands (autonomous vehicles)).



24. مقارنة الماضي والحاضر بتغير الأثر البشري (Comparing the past and present with human impact change).



25. تخطيط سعة شبكة اتصالات مثالية (Planning an optimal telecom network capacity).