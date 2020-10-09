"آل عبشان" يحتفل بزواجه في خميس مشيط

احتفل سعيد بن ناصر بن عبشان الشهراني، أحد منسوبي جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، بزواجه بإحدى قاعات الأفراح بخميس مشيط، بحضور الأهل والأقارب والأصدقاء.
"سبق" تبارك لـ" آل عبشان"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
احتفل سعيد بن ناصر بن عبشان الشهراني، أحد منسوبي جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، بزواجه بإحدى قاعات الأفراح بخميس مشيط، بحضور الأهل والأقارب والأصدقاء.
"سبق" تبارك لـ" آل عبشان"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
احتفل سعيد بن ناصر بن عبشان الشهراني، أحد منسوبي جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، بزواجه بإحدى قاعات الأفراح بخميس مشيط، بحضور الأهل والأقارب والأصدقاء.
"سبق" تبارك لـ" آل عبشان"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
احتفل سعيد بن ناصر بن عبشان الشهراني، أحد منسوبي جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، بزواجه بإحدى قاعات الأفراح بخميس مشيط، بحضور الأهل والأقارب والأصدقاء.
"سبق" تبارك لـ" آل عبشان"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.