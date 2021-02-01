النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 255 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 266 خلال الـ24 ساعة الماضية

"نزاهة" تعلن انطلاق المرحلة الثالثة لبرنامجها التوعوي "وطننا أمانة"

بالتعاون مع شركائها تحت شعار "نحو شراكة فعالة لتعزيز النزاهة"

أطلقت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" وبالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص، المرحلة الثالثة لبرنامج "وطننا أمانة" لعام 2021م، تحت شعار "نحو شراكة فعالة لتعزيز النزاهة".

ويهدف البرنامج إلى تحقيق جملة من الأهداف التوعوية لحماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد، وذلك وفقًا للجهود التي تبذلها الهيئة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030, التي أكدت على عدم التهاون أو التسامح مطلقاً مع الفساد المالي والإداري بكافة مستوياته.

وثمنت "نزاهة" الجهود التوعوية التي تبذلها الجهات في القطاعين خلال مراحل البرنامج، مؤملة استمرارها في هذه المرحلة وبما يحقق الأهداف المرجوة.

جدير بالذكر أن البرنامج يأتي استكمالاً للجهود التوعوية، والتثقيفية، التي بذلتها "نزاهة" مع إمارات المناطق في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية التي استهدفت عدداً من الجهات الحكومية التي تشكل خدماتها أولوية لدى المواطن من خلال فروعها في مناطق المملكة، وذلك لتنفيذ برنامج المبادرات الوطنية الرائدة في مشروع التوجهات الاستراتيجية للهيئة، والذي ينطلق من أهمية التطوير المستمر للهيئة وأعمالها، ومنها تطوير المبادرة في الجهات الحكومية، تحقيقًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ورؤية المملكة 2030م.

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"نزاهة" تعلن انطلاق المرحلة الثالثة لبرنامجها التوعوي "وطننا أمانة"
سبق

أطلقت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" وبالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص، المرحلة الثالثة لبرنامج "وطننا أمانة" لعام 2021م، تحت شعار "نحو شراكة فعالة لتعزيز النزاهة".

ويهدف البرنامج إلى تحقيق جملة من الأهداف التوعوية لحماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد، وذلك وفقًا للجهود التي تبذلها الهيئة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030, التي أكدت على عدم التهاون أو التسامح مطلقاً مع الفساد المالي والإداري بكافة مستوياته.

وثمنت "نزاهة" الجهود التوعوية التي تبذلها الجهات في القطاعين خلال مراحل البرنامج، مؤملة استمرارها في هذه المرحلة وبما يحقق الأهداف المرجوة.

جدير بالذكر أن البرنامج يأتي استكمالاً للجهود التوعوية، والتثقيفية، التي بذلتها "نزاهة" مع إمارات المناطق في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية التي استهدفت عدداً من الجهات الحكومية التي تشكل خدماتها أولوية لدى المواطن من خلال فروعها في مناطق المملكة، وذلك لتنفيذ برنامج المبادرات الوطنية الرائدة في مشروع التوجهات الاستراتيجية للهيئة، والذي ينطلق من أهمية التطوير المستمر للهيئة وأعمالها، ومنها تطوير المبادرة في الجهات الحكومية، تحقيقًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ورؤية المملكة 2030م.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
03:20 PM

"نزاهة" تعلن انطلاق المرحلة الثالثة لبرنامجها التوعوي "وطننا أمانة"

بالتعاون مع شركائها تحت شعار "نحو شراكة فعالة لتعزيز النزاهة"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
873

أطلقت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" وبالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص، المرحلة الثالثة لبرنامج "وطننا أمانة" لعام 2021م، تحت شعار "نحو شراكة فعالة لتعزيز النزاهة".

ويهدف البرنامج إلى تحقيق جملة من الأهداف التوعوية لحماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد، وذلك وفقًا للجهود التي تبذلها الهيئة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030, التي أكدت على عدم التهاون أو التسامح مطلقاً مع الفساد المالي والإداري بكافة مستوياته.

وثمنت "نزاهة" الجهود التوعوية التي تبذلها الجهات في القطاعين خلال مراحل البرنامج، مؤملة استمرارها في هذه المرحلة وبما يحقق الأهداف المرجوة.

جدير بالذكر أن البرنامج يأتي استكمالاً للجهود التوعوية، والتثقيفية، التي بذلتها "نزاهة" مع إمارات المناطق في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية التي استهدفت عدداً من الجهات الحكومية التي تشكل خدماتها أولوية لدى المواطن من خلال فروعها في مناطق المملكة، وذلك لتنفيذ برنامج المبادرات الوطنية الرائدة في مشروع التوجهات الاستراتيجية للهيئة، والذي ينطلق من أهمية التطوير المستمر للهيئة وأعمالها، ومنها تطوير المبادرة في الجهات الحكومية، تحقيقًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ورؤية المملكة 2030م.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,724
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,260
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,258
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,130

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان
ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان
المملكة.. وصناعة المستقبل

المملكة.. وصناعة المستقبل

غسان محمد عسيلان
بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة