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مشهد مخيف .. سيارة بركابها وسط نيران جحيم كاليفورنيا

12 ألف إطفائي يكافحونها.. وعشرات الآلاف يفرون من منازلهم

لم يشاهد سائق هذه السيارة وركابها إلا النيران وألسنة اللهب أو الشرر المتطاير عليهم، كان عليهم أن يواصلوا طريقهم وسط الجحيم هربًا من الجحيم، لكن في لحظة ما شعر الجميع أنهم حوصروا وأنهم ميتون.

وتحت عنوان "الهروب من جحيم حرائق كاليفورنيا"، بثت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فيديو التقطته كاميرا سيارة في منطقة "هينسي" بمقاطعة نابا، يكشف عن رحلة مخيفة لسائقها وركابها عبر حرائق الغابات في كاليفورنيا، حين كانت السيارة تسير وسط ألسنة اللهب المشتعلة، فيما يملأ الدخان الكثيف الهواء وتحترق الأشجار من أعلى مما يهدد بسقوطها بشكل خطير على السيارة.

وتسببت حرائق الغابات في مقتل ستة أشخاص حتى الآن واندلاع اثنين من أكبر عشر حرائق في تاريخ الولاية.

ورصد تقرير لوكالة "فرانس برس"، اليوم السبت، توسع الحرائق المندلعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حتى بلغ عددها 560 حريقًا تتوسع دون أي قدرة على محاصرتها أو إيقافها، وأتت هذه الحرائق على أكثر من 771 ألف فدان من المساحات الخضراء والمنازل في جميع أنحاء ولاية كاليفورنيا، وهو ما أرغمه عشرات آلاف الأشخاص على مغادرة منازلهم هربًا.

ويشارك 12 ألف رجل إطفاء في مكافحة الحرائق دون جدوى، وهو ما دفع حاكم الولاية جافن نيوسوم إلى مناشدة كندا وأستراليا إرسال المساعدات من أجل المشاركة في إطفاء الحرائق.

كاليفورنيا حرائق كاليفورنيا

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مشهد مخيف .. سيارة بركابها وسط نيران جحيم كاليفورنيا
سبق

لم يشاهد سائق هذه السيارة وركابها إلا النيران وألسنة اللهب أو الشرر المتطاير عليهم، كان عليهم أن يواصلوا طريقهم وسط الجحيم هربًا من الجحيم، لكن في لحظة ما شعر الجميع أنهم حوصروا وأنهم ميتون.

وتحت عنوان "الهروب من جحيم حرائق كاليفورنيا"، بثت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فيديو التقطته كاميرا سيارة في منطقة "هينسي" بمقاطعة نابا، يكشف عن رحلة مخيفة لسائقها وركابها عبر حرائق الغابات في كاليفورنيا، حين كانت السيارة تسير وسط ألسنة اللهب المشتعلة، فيما يملأ الدخان الكثيف الهواء وتحترق الأشجار من أعلى مما يهدد بسقوطها بشكل خطير على السيارة.

وتسببت حرائق الغابات في مقتل ستة أشخاص حتى الآن واندلاع اثنين من أكبر عشر حرائق في تاريخ الولاية.

ورصد تقرير لوكالة "فرانس برس"، اليوم السبت، توسع الحرائق المندلعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حتى بلغ عددها 560 حريقًا تتوسع دون أي قدرة على محاصرتها أو إيقافها، وأتت هذه الحرائق على أكثر من 771 ألف فدان من المساحات الخضراء والمنازل في جميع أنحاء ولاية كاليفورنيا، وهو ما أرغمه عشرات آلاف الأشخاص على مغادرة منازلهم هربًا.

ويشارك 12 ألف رجل إطفاء في مكافحة الحرائق دون جدوى، وهو ما دفع حاكم الولاية جافن نيوسوم إلى مناشدة كندا وأستراليا إرسال المساعدات من أجل المشاركة في إطفاء الحرائق.

22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
01:05 PM

مشهد مخيف .. سيارة بركابها وسط نيران جحيم كاليفورنيا

12 ألف إطفائي يكافحونها.. وعشرات الآلاف يفرون من منازلهم

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أيمن حسن - الرياض
5
4,249

لم يشاهد سائق هذه السيارة وركابها إلا النيران وألسنة اللهب أو الشرر المتطاير عليهم، كان عليهم أن يواصلوا طريقهم وسط الجحيم هربًا من الجحيم، لكن في لحظة ما شعر الجميع أنهم حوصروا وأنهم ميتون.

وتحت عنوان "الهروب من جحيم حرائق كاليفورنيا"، بثت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فيديو التقطته كاميرا سيارة في منطقة "هينسي" بمقاطعة نابا، يكشف عن رحلة مخيفة لسائقها وركابها عبر حرائق الغابات في كاليفورنيا، حين كانت السيارة تسير وسط ألسنة اللهب المشتعلة، فيما يملأ الدخان الكثيف الهواء وتحترق الأشجار من أعلى مما يهدد بسقوطها بشكل خطير على السيارة.

وتسببت حرائق الغابات في مقتل ستة أشخاص حتى الآن واندلاع اثنين من أكبر عشر حرائق في تاريخ الولاية.

ورصد تقرير لوكالة "فرانس برس"، اليوم السبت، توسع الحرائق المندلعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حتى بلغ عددها 560 حريقًا تتوسع دون أي قدرة على محاصرتها أو إيقافها، وأتت هذه الحرائق على أكثر من 771 ألف فدان من المساحات الخضراء والمنازل في جميع أنحاء ولاية كاليفورنيا، وهو ما أرغمه عشرات آلاف الأشخاص على مغادرة منازلهم هربًا.

ويشارك 12 ألف رجل إطفاء في مكافحة الحرائق دون جدوى، وهو ما دفع حاكم الولاية جافن نيوسوم إلى مناشدة كندا وأستراليا إرسال المساعدات من أجل المشاركة في إطفاء الحرائق.

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