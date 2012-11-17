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الفريق الألماني السعودي للتنقيب يشارك في مبادرة السعودية الخضراء بتيماء

اشتملت على زراعة 750 شتلة بهدف دعم العمل التطوعي والشراكة المجتمعية

شارك الفريق السعودي الألماني المشترك للتنقيب في مدينة تيماء بمبادرة السعودية الخضراء التي أطلقتها بلدية محافظة تيماء في طريق تبوك بالتعاون مع رابطة تبوك الخضراء فرع تيماء والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة تبوك.

وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامة بن هليل البلوي ومدير مكتب الآثار بتيماء سعود الماضي ومدير جامعة تيماء عواد الشمري ومشاركة المتطوعين في المحافظة.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن أن "مبادرة السعودية الخضراء"، و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خريطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية.

واشتملت المبادرة على زراعة ما يقارب ٧٥٠ شتلة في المرحلة الأولى، بهدف دعم وتشجيع العمل التطوعي والتوعية بأهمية الشراكة المجتمعية .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الفريق الألماني السعودي للتنقيب يشارك في مبادرة السعودية الخضراء بتيماء
سبق

شارك الفريق السعودي الألماني المشترك للتنقيب في مدينة تيماء بمبادرة السعودية الخضراء التي أطلقتها بلدية محافظة تيماء في طريق تبوك بالتعاون مع رابطة تبوك الخضراء فرع تيماء والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة تبوك.

وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامة بن هليل البلوي ومدير مكتب الآثار بتيماء سعود الماضي ومدير جامعة تيماء عواد الشمري ومشاركة المتطوعين في المحافظة.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن أن "مبادرة السعودية الخضراء"، و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خريطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية.

واشتملت المبادرة على زراعة ما يقارب ٧٥٠ شتلة في المرحلة الأولى، بهدف دعم وتشجيع العمل التطوعي والتوعية بأهمية الشراكة المجتمعية .

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
11:28 PM

الفريق الألماني السعودي للتنقيب يشارك في مبادرة السعودية الخضراء بتيماء

اشتملت على زراعة 750 شتلة بهدف دعم العمل التطوعي والشراكة المجتمعية

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بدر الجبل - تبوك
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شارك الفريق السعودي الألماني المشترك للتنقيب في مدينة تيماء بمبادرة السعودية الخضراء التي أطلقتها بلدية محافظة تيماء في طريق تبوك بالتعاون مع رابطة تبوك الخضراء فرع تيماء والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة تبوك.

وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامة بن هليل البلوي ومدير مكتب الآثار بتيماء سعود الماضي ومدير جامعة تيماء عواد الشمري ومشاركة المتطوعين في المحافظة.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن أن "مبادرة السعودية الخضراء"، و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خريطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية.

واشتملت المبادرة على زراعة ما يقارب ٧٥٠ شتلة في المرحلة الأولى، بهدف دعم وتشجيع العمل التطوعي والتوعية بأهمية الشراكة المجتمعية .

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