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السابعة لهذا العام.. "الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن شعير

الفارس: امتدادًا لتغطية الطلب المحلي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي

أعلنت المؤسسة عن طرحها المناقصة السابعة هذا العام (2020م) لاستيراد كمية (720) ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (يناير- فبراير 2021م).

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن الكمية المطروحة موزعة على عدد (12) باخرة، بواقع (8) بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر بكمية (480.000) طن، و(4) بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي بكمية (240.000) طن.

وأشار إلى أن هذه المناقصة تأتي امتدادًا لتغطية الطلب المحلي على الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه؛ تمهيدًا لتمكين القطاع الخاص من القيام بمهمة استيراد الشعير تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الموقر، وتوجه الدولة -حفظها الله- نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي؛ وفق رؤية المملكة 2030م، وبيّن أن المؤسسة قد تعاقدت على توريد (5) ملايين طن منذ بداية العام الجاري.

المؤسسة العامة للحبوب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السابعة لهذا العام.. "الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن شعير
سبق

أعلنت المؤسسة عن طرحها المناقصة السابعة هذا العام (2020م) لاستيراد كمية (720) ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (يناير- فبراير 2021م).

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن الكمية المطروحة موزعة على عدد (12) باخرة، بواقع (8) بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر بكمية (480.000) طن، و(4) بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي بكمية (240.000) طن.

وأشار إلى أن هذه المناقصة تأتي امتدادًا لتغطية الطلب المحلي على الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه؛ تمهيدًا لتمكين القطاع الخاص من القيام بمهمة استيراد الشعير تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الموقر، وتوجه الدولة -حفظها الله- نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي؛ وفق رؤية المملكة 2030م، وبيّن أن المؤسسة قد تعاقدت على توريد (5) ملايين طن منذ بداية العام الجاري.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
10:42 AM

السابعة لهذا العام.. "الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن شعير

الفارس: امتدادًا لتغطية الطلب المحلي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت المؤسسة عن طرحها المناقصة السابعة هذا العام (2020م) لاستيراد كمية (720) ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (يناير- فبراير 2021م).

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن الكمية المطروحة موزعة على عدد (12) باخرة، بواقع (8) بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر بكمية (480.000) طن، و(4) بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي بكمية (240.000) طن.

وأشار إلى أن هذه المناقصة تأتي امتدادًا لتغطية الطلب المحلي على الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه؛ تمهيدًا لتمكين القطاع الخاص من القيام بمهمة استيراد الشعير تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الموقر، وتوجه الدولة -حفظها الله- نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي؛ وفق رؤية المملكة 2030م، وبيّن أن المؤسسة قد تعاقدت على توريد (5) ملايين طن منذ بداية العام الجاري.

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