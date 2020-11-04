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خريطة أمطار الـ 36 ساعة المقبلة يرسمها الحصيني: هنا الهطولات

قال: تكون متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة ومصحوبة بحبات البَرَد

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من اليوم حتى صباح غد الخميس على مناطق عدة.

وقال عبر حسابه في تويتر: توقعات الأمطار خلال الـ 36 ساعة المقبلة -بإذن الله- متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد.

وأضاف: من اليوم الأربعاء 3/18هـ، إلى صباح الخميس على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجنوب غرب وشمال حائل وشرق الشمالية والجوف وشرق المتوسط والعراق، ورياح على أجزاءٍ من الساحل الغربي والشمالية.

عبدالعزيز الحصيني حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خريطة أمطار الـ 36 ساعة المقبلة يرسمها الحصيني: هنا الهطولات
سبق

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من اليوم حتى صباح غد الخميس على مناطق عدة.

وقال عبر حسابه في تويتر: توقعات الأمطار خلال الـ 36 ساعة المقبلة -بإذن الله- متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد.

وأضاف: من اليوم الأربعاء 3/18هـ، إلى صباح الخميس على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجنوب غرب وشمال حائل وشرق الشمالية والجوف وشرق المتوسط والعراق، ورياح على أجزاءٍ من الساحل الغربي والشمالية.

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
08:51 AM

خريطة أمطار الـ 36 ساعة المقبلة يرسمها الحصيني: هنا الهطولات

قال: تكون متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة ومصحوبة بحبات البَرَد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من اليوم حتى صباح غد الخميس على مناطق عدة.

وقال عبر حسابه في تويتر: توقعات الأمطار خلال الـ 36 ساعة المقبلة -بإذن الله- متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد.

وأضاف: من اليوم الأربعاء 3/18هـ، إلى صباح الخميس على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجنوب غرب وشمال حائل وشرق الشمالية والجوف وشرق المتوسط والعراق، ورياح على أجزاءٍ من الساحل الغربي والشمالية.

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