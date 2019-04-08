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"عبير" تنهي معاناة ٥ سنوات لزوجها مع الفشل الكلوي

تبرعت له بإحدى كليتيها في مدينة الأمير سلطان العسكرية

أنهت عبير علي العنزي معاناة زوجها مع الفشل الكلوي الذي استمر معه لأكثر من خمس سنوات، حيث قامت بالتبرع له بإحدى كليتيها، في ضرب من ضروب الوفاء والتكافل الاجتماعي.

وأُجريت العملية في مدينة الأمير سلطان العسكرية، وقد خرجت الزوجة من المستشفى هذا اليوم، وما زال زوجها عطا الله حسين العنزي تحت الملاحظة لأهمية المتابعة لحالته بعد زراعة الكلية الجديدة له.

يُذكر أن علميات الزراعة تستغرق نحو ثلاث ساعات، حيث توضع الكلية المتبرع بها في التجويف الأيمن لبطن المريض ويتم توصيل الحالب بالمثانة، ويجب أن يبقى المريض في المشفى لمدة تتراوح من أسبوع إلى أسبوعين، حتى يتم ضبط السوائل، وأدوية المناعة التي تعطى للمريض كي يتقبل العضو الجديد ولا يرفضه.

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"عبير" تنهي معاناة ٥ سنوات لزوجها مع الفشل الكلوي
سبق

أنهت عبير علي العنزي معاناة زوجها مع الفشل الكلوي الذي استمر معه لأكثر من خمس سنوات، حيث قامت بالتبرع له بإحدى كليتيها، في ضرب من ضروب الوفاء والتكافل الاجتماعي.

وأُجريت العملية في مدينة الأمير سلطان العسكرية، وقد خرجت الزوجة من المستشفى هذا اليوم، وما زال زوجها عطا الله حسين العنزي تحت الملاحظة لأهمية المتابعة لحالته بعد زراعة الكلية الجديدة له.

يُذكر أن علميات الزراعة تستغرق نحو ثلاث ساعات، حيث توضع الكلية المتبرع بها في التجويف الأيمن لبطن المريض ويتم توصيل الحالب بالمثانة، ويجب أن يبقى المريض في المشفى لمدة تتراوح من أسبوع إلى أسبوعين، حتى يتم ضبط السوائل، وأدوية المناعة التي تعطى للمريض كي يتقبل العضو الجديد ولا يرفضه.

08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
05:11 PM

"عبير" تنهي معاناة ٥ سنوات لزوجها مع الفشل الكلوي

تبرعت له بإحدى كليتيها في مدينة الأمير سلطان العسكرية

A A A
زيد الخمشي - الرياض
11
6,169

أنهت عبير علي العنزي معاناة زوجها مع الفشل الكلوي الذي استمر معه لأكثر من خمس سنوات، حيث قامت بالتبرع له بإحدى كليتيها، في ضرب من ضروب الوفاء والتكافل الاجتماعي.

وأُجريت العملية في مدينة الأمير سلطان العسكرية، وقد خرجت الزوجة من المستشفى هذا اليوم، وما زال زوجها عطا الله حسين العنزي تحت الملاحظة لأهمية المتابعة لحالته بعد زراعة الكلية الجديدة له.

يُذكر أن علميات الزراعة تستغرق نحو ثلاث ساعات، حيث توضع الكلية المتبرع بها في التجويف الأيمن لبطن المريض ويتم توصيل الحالب بالمثانة، ويجب أن يبقى المريض في المشفى لمدة تتراوح من أسبوع إلى أسبوعين، حتى يتم ضبط السوائل، وأدوية المناعة التي تعطى للمريض كي يتقبل العضو الجديد ولا يرفضه.

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