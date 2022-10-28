النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ظروف "الطائي" تغري "الشباب" .. و"الحزم" طريق "الاتحاد" للعودة للصدارة

في افتتاح الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تفتتح ، اليوم الخميس ، منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمواجهتين تحددان مصير صدارة الدوري.

الحزم - الاتحاد

على أرض ملعب نادي الحزم بالرس، يحل الاتحاد (الثاني - 17 نقطة) ضيفًا ثقيلاً على نظيره الحزم ( الحادي عشر – 10 نقاط) .

الاتحاد وسط غياب قائده فهد المولد (المعاقب من قِبل الجهاز الفني) يسعى لاستعادة الصدارة.

في المقابل يأمل أصحاب الأرض (الحزم) خطف النقاط الثلاث للاقتراب أكثر من مناطق الأمان.

الشباب - الطائي

في العاصمة الرياض يستضيف الشباب (الثالث - 15 نقطة) نظيره الطائي ( الخامس عشر - 7 نقاط ) وذلك على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد.

الشباب يتسلح بعاملي الأرض والجمهور، من أجل كسب اللقاء والقفز نحو الصدارة ، وعينه على تعثر الاتحاد وضمك في هذه الجولة.

في المقابل يسعى (ضيف الدوري وصائد الكبار) الطائي إلى معالجة جراحه والهروب من منطقة الخطر حتى لو كان ذلك على حساب الشباب (المنتشي) .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
ظروف "الطائي" تغري "الشباب" .. و"الحزم" طريق "الاتحاد" للعودة للصدارة
سبق

تفتتح ، اليوم الخميس ، منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمواجهتين تحددان مصير صدارة الدوري.

الحزم - الاتحاد

على أرض ملعب نادي الحزم بالرس، يحل الاتحاد (الثاني - 17 نقطة) ضيفًا ثقيلاً على نظيره الحزم ( الحادي عشر – 10 نقاط) .

الاتحاد وسط غياب قائده فهد المولد (المعاقب من قِبل الجهاز الفني) يسعى لاستعادة الصدارة.

في المقابل يأمل أصحاب الأرض (الحزم) خطف النقاط الثلاث للاقتراب أكثر من مناطق الأمان.

الشباب - الطائي

في العاصمة الرياض يستضيف الشباب (الثالث - 15 نقطة) نظيره الطائي ( الخامس عشر - 7 نقاط ) وذلك على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد.

الشباب يتسلح بعاملي الأرض والجمهور، من أجل كسب اللقاء والقفز نحو الصدارة ، وعينه على تعثر الاتحاد وضمك في هذه الجولة.

في المقابل يسعى (ضيف الدوري وصائد الكبار) الطائي إلى معالجة جراحه والهروب من منطقة الخطر حتى لو كان ذلك على حساب الشباب (المنتشي) .

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
12:19 AM

ظروف "الطائي" تغري "الشباب" .. و"الحزم" طريق "الاتحاد" للعودة للصدارة

في افتتاح الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

A A A
أحمد سرور - الرياض
0
577

تفتتح ، اليوم الخميس ، منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمواجهتين تحددان مصير صدارة الدوري.

الحزم - الاتحاد

على أرض ملعب نادي الحزم بالرس، يحل الاتحاد (الثاني - 17 نقطة) ضيفًا ثقيلاً على نظيره الحزم ( الحادي عشر – 10 نقاط) .

الاتحاد وسط غياب قائده فهد المولد (المعاقب من قِبل الجهاز الفني) يسعى لاستعادة الصدارة.

في المقابل يأمل أصحاب الأرض (الحزم) خطف النقاط الثلاث للاقتراب أكثر من مناطق الأمان.

الشباب - الطائي

في العاصمة الرياض يستضيف الشباب (الثالث - 15 نقطة) نظيره الطائي ( الخامس عشر - 7 نقاط ) وذلك على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد.

الشباب يتسلح بعاملي الأرض والجمهور، من أجل كسب اللقاء والقفز نحو الصدارة ، وعينه على تعثر الاتحاد وضمك في هذه الجولة.

في المقابل يسعى (ضيف الدوري وصائد الكبار) الطائي إلى معالجة جراحه والهروب من منطقة الخطر حتى لو كان ذلك على حساب الشباب (المنتشي) .

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,731
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,815
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,026
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,113

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة