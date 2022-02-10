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هطولات هنا مناطقها.. "أجواء 24 ساعة" بتوقيع "الحصيني": حرارة ترتفع!

قال: خفيفة إلى متوسطة من مكان لآخر.. وهواء بارد يتسرب مع رياح بالشمالية

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني: بحسب المراصد؛ فمن المتوقع خلال الـ24 ساعة القادمة من اليوم الخميس وغدًا الجمعة، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة.

وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن الأمطار ستكون "على أجزاء من مناطق: (مكة، والباحة، وعسير، وبين المربع عفيف، وشقراء، والقصيم، والزلفي، وجنوب المدينة، وشرق الشمالية)، ولعل الواقع أفضل، مع رياحٍ نشطة عليها".

كما تَوَقع أن يطرأ ارتفاع في الحرارة على معظم المناطق يتراوح بين أربع إلى ست درجات، موضحًا أن ذروة الارتفاع غدًا الجمعة، حيث تميل الأجواء للحرارة.

وتابع: "من مساء غدًا الجمعة متوقع أن يتسرب هواء بارد مع رياح على الشمالية ومن السبت يصل للوسطى فالغربية والشرقية؛ إلا يصرفها الله".

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هطولات هنا مناطقها.. "أجواء 24 ساعة" بتوقيع "الحصيني": حرارة ترتفع!
سبق

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني: بحسب المراصد؛ فمن المتوقع خلال الـ24 ساعة القادمة من اليوم الخميس وغدًا الجمعة، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة.

وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن الأمطار ستكون "على أجزاء من مناطق: (مكة، والباحة، وعسير، وبين المربع عفيف، وشقراء، والقصيم، والزلفي، وجنوب المدينة، وشرق الشمالية)، ولعل الواقع أفضل، مع رياحٍ نشطة عليها".

كما تَوَقع أن يطرأ ارتفاع في الحرارة على معظم المناطق يتراوح بين أربع إلى ست درجات، موضحًا أن ذروة الارتفاع غدًا الجمعة، حيث تميل الأجواء للحرارة.

وتابع: "من مساء غدًا الجمعة متوقع أن يتسرب هواء بارد مع رياح على الشمالية ومن السبت يصل للوسطى فالغربية والشرقية؛ إلا يصرفها الله".

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
09:37 AM

هطولات هنا مناطقها.. "أجواء 24 ساعة" بتوقيع "الحصيني": حرارة ترتفع!

قال: خفيفة إلى متوسطة من مكان لآخر.. وهواء بارد يتسرب مع رياح بالشمالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني: بحسب المراصد؛ فمن المتوقع خلال الـ24 ساعة القادمة من اليوم الخميس وغدًا الجمعة، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة.

وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن الأمطار ستكون "على أجزاء من مناطق: (مكة، والباحة، وعسير، وبين المربع عفيف، وشقراء، والقصيم، والزلفي، وجنوب المدينة، وشرق الشمالية)، ولعل الواقع أفضل، مع رياحٍ نشطة عليها".

كما تَوَقع أن يطرأ ارتفاع في الحرارة على معظم المناطق يتراوح بين أربع إلى ست درجات، موضحًا أن ذروة الارتفاع غدًا الجمعة، حيث تميل الأجواء للحرارة.

وتابع: "من مساء غدًا الجمعة متوقع أن يتسرب هواء بارد مع رياح على الشمالية ومن السبت يصل للوسطى فالغربية والشرقية؛ إلا يصرفها الله".

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