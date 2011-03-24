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كلية الاتصالات بالرياض تنظم ملتقى الموارد البشرية

لإعداد الخريجين لسوق العمل

نظمت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، ممثلة بإدارة التنسيق الوظيفي ملتقى الموارد البشرية للعام التدريبي 1441- 1442 وذلك بحضور عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، ووكيلي الكلية لشؤون المتدربين إبراهيم الحناكي، وللتدريب المهندس عبدالهادي المحمدي، وممثلين عدد من الجهات في القطاعين العام والخاص.

وأكد عميد الكلية، أهمية هذا الملتقى للربط بين سوق العمل ومخرجات الكلية، وإعداد الخريج لسوق العمل والتواصل مع الجهات الموظفة وإيجاد الكوادر المميزة لسد احتياجاتهم من مخرجات الكلية حسب التخصصات المرغوبة.

وجرى بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بالتوظيف والمهارات التي يحتاج إليها الخريج لسوق العمل.

وأكد المشاركون بالملتقى كفاءة خريجي الكلية وجدارتهم على رأس العمل من واقع تجاربهم السابقة معهم.

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كلية الاتصالات بالرياض تنظم ملتقى الموارد البشرية
سبق

نظمت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، ممثلة بإدارة التنسيق الوظيفي ملتقى الموارد البشرية للعام التدريبي 1441- 1442 وذلك بحضور عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، ووكيلي الكلية لشؤون المتدربين إبراهيم الحناكي، وللتدريب المهندس عبدالهادي المحمدي، وممثلين عدد من الجهات في القطاعين العام والخاص.

وأكد عميد الكلية، أهمية هذا الملتقى للربط بين سوق العمل ومخرجات الكلية، وإعداد الخريج لسوق العمل والتواصل مع الجهات الموظفة وإيجاد الكوادر المميزة لسد احتياجاتهم من مخرجات الكلية حسب التخصصات المرغوبة.

وجرى بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بالتوظيف والمهارات التي يحتاج إليها الخريج لسوق العمل.

وأكد المشاركون بالملتقى كفاءة خريجي الكلية وجدارتهم على رأس العمل من واقع تجاربهم السابقة معهم.

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
09:13 PM

كلية الاتصالات بالرياض تنظم ملتقى الموارد البشرية

لإعداد الخريجين لسوق العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظمت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، ممثلة بإدارة التنسيق الوظيفي ملتقى الموارد البشرية للعام التدريبي 1441- 1442 وذلك بحضور عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، ووكيلي الكلية لشؤون المتدربين إبراهيم الحناكي، وللتدريب المهندس عبدالهادي المحمدي، وممثلين عدد من الجهات في القطاعين العام والخاص.

وأكد عميد الكلية، أهمية هذا الملتقى للربط بين سوق العمل ومخرجات الكلية، وإعداد الخريج لسوق العمل والتواصل مع الجهات الموظفة وإيجاد الكوادر المميزة لسد احتياجاتهم من مخرجات الكلية حسب التخصصات المرغوبة.

وجرى بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بالتوظيف والمهارات التي يحتاج إليها الخريج لسوق العمل.

وأكد المشاركون بالملتقى كفاءة خريجي الكلية وجدارتهم على رأس العمل من واقع تجاربهم السابقة معهم.

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