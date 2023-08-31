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"الشرعية" تنتزع مواقع جديدة من الحوثيين غرب مأرب

سقوط العشرات من المليشيا بين قتيل وجريح

حرّرت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء، مواقع جديدة كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، غرب محافظة مأرب، خلال معارك عنيفة تكبّدت خلالها المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأوضح مصدر عسكري أن جنود الجيش والمقاومة تمكنوا من تحرير عدّة مواقع في جبهة الكسارة، مما أسفر عن سقوط العشرات من عناصر المليشيا الحوثية بين قتيل وجريح.

وبيّن أن مدفعية الجيش الوطني دمرت 3 أطقم كانت تحمل تعزيزات حوثية، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية 4 عربات مدرعة وقتل جميع من كانوا على متنها، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبيّن المصدر أن جنود الجيش استعادوا طقمين تابعين للمليشيا بما عليها من عتاد، وأسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة.

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"الشرعية" تنتزع مواقع جديدة من الحوثيين غرب مأرب
سبق

حرّرت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء، مواقع جديدة كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، غرب محافظة مأرب، خلال معارك عنيفة تكبّدت خلالها المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأوضح مصدر عسكري أن جنود الجيش والمقاومة تمكنوا من تحرير عدّة مواقع في جبهة الكسارة، مما أسفر عن سقوط العشرات من عناصر المليشيا الحوثية بين قتيل وجريح.

وبيّن أن مدفعية الجيش الوطني دمرت 3 أطقم كانت تحمل تعزيزات حوثية، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية 4 عربات مدرعة وقتل جميع من كانوا على متنها، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبيّن المصدر أن جنود الجيش استعادوا طقمين تابعين للمليشيا بما عليها من عتاد، وأسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
07:10 PM

"الشرعية" تنتزع مواقع جديدة من الحوثيين غرب مأرب

سقوط العشرات من المليشيا بين قتيل وجريح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حرّرت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء، مواقع جديدة كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، غرب محافظة مأرب، خلال معارك عنيفة تكبّدت خلالها المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأوضح مصدر عسكري أن جنود الجيش والمقاومة تمكنوا من تحرير عدّة مواقع في جبهة الكسارة، مما أسفر عن سقوط العشرات من عناصر المليشيا الحوثية بين قتيل وجريح.

وبيّن أن مدفعية الجيش الوطني دمرت 3 أطقم كانت تحمل تعزيزات حوثية، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية 4 عربات مدرعة وقتل جميع من كانوا على متنها، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبيّن المصدر أن جنود الجيش استعادوا طقمين تابعين للمليشيا بما عليها من عتاد، وأسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة.

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