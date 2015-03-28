أُجريت في مركز البدانة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بن ناصر بجازان، 8 عمليات جراحية ناجحة -ولله الحمد- لمرضى سمنة مفرطة، وذلك خلال أول يومين بعد اعتماد وزارة الصحة مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان مركزًا جراحيًّا لجراحة البدانة من الفئة (ب) بمنطقة جازان، حيث يحتوي المركز الذي تُجرى فيه العمليات طيلة أيام الأسبوع على عدد 10 أسرّة، ويضم نخبة من الكوادر الطبية والفنية المتخصصة، ويعمل المركز على تقليل قوائم انتظار مرضى السمنة.

نجاح 8 عمليات سمنة مفرطة في مركز البدانة بمستشفى محمد بن ناصر بجازان وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-03-28 أُجريت في مركز البدانة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بن ناصر بجازان، 8 عمليات جراحية ناجحة -ولله الحمد- لمرضى سمنة مفرطة، وذلك خلال أول يومين بعد اعتماد وزارة الصحة مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان مركزًا جراحيًّا لجراحة البدانة من الفئة (ب) بمنطقة جازان، حيث يحتوي المركز الذي تُجرى فيه العمليات طيلة أيام الأسبوع على عدد 10 أسرّة، ويضم نخبة من الكوادر الطبية والفنية المتخصصة، ويعمل المركز على تقليل قوائم انتظار مرضى السمنة.

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442 01:00 PM

نجاح 8 عمليات سمنة مفرطة في مركز البدانة بمستشفى محمد بن ناصر بجازان خلال أول يومين بعد اعتماد وزارة الصحة.. أجراها نخبة من الكوادر المتخصصة





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أُجريت في مركز البدانة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بن ناصر بجازان، 8 عمليات جراحية ناجحة -ولله الحمد- لمرضى سمنة مفرطة، وذلك خلال أول يومين بعد اعتماد وزارة الصحة مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان مركزًا جراحيًّا لجراحة البدانة من الفئة (ب) بمنطقة جازان، حيث يحتوي المركز الذي تُجرى فيه العمليات طيلة أيام الأسبوع على عدد 10 أسرّة، ويضم نخبة من الكوادر الطبية والفنية المتخصصة، ويعمل المركز على تقليل قوائم انتظار مرضى السمنة.