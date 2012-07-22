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السديس يشدد على التسهيل على الحجاج في أداء طواف الوداع

قال: يجب على المسؤولين متابعة سير عملية تنفير الحجاج

أوصى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالاستعداد ليوم النفرة.

وشدد على تجهيز كافة الخدمات والتأكد من توفرها، والتسهيل على حجاج بيت الله الحرام في أداء طواف الوداع.

وقال إنه يجب على المسؤولين متابعة سير عملية تنفير الحجاج وتقديم الخدمات لهم كل في مجاله والتسهيل عليهم في أداء مناسكهم والظهور بصورة مشرفة.

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السديس يشدد على التسهيل على الحجاج في أداء طواف الوداع
سبق

أوصى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالاستعداد ليوم النفرة.

وشدد على تجهيز كافة الخدمات والتأكد من توفرها، والتسهيل على حجاج بيت الله الحرام في أداء طواف الوداع.

وقال إنه يجب على المسؤولين متابعة سير عملية تنفير الحجاج وتقديم الخدمات لهم كل في مجاله والتسهيل عليهم في أداء مناسكهم والظهور بصورة مشرفة.

22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
09:41 AM

السديس يشدد على التسهيل على الحجاج في أداء طواف الوداع

قال: يجب على المسؤولين متابعة سير عملية تنفير الحجاج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوصى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالاستعداد ليوم النفرة.

وشدد على تجهيز كافة الخدمات والتأكد من توفرها، والتسهيل على حجاج بيت الله الحرام في أداء طواف الوداع.

وقال إنه يجب على المسؤولين متابعة سير عملية تنفير الحجاج وتقديم الخدمات لهم كل في مجاله والتسهيل عليهم في أداء مناسكهم والظهور بصورة مشرفة.

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