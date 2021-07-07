النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1207 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1195 خلال الـ24 ساعة الماضية

"المياه": ارتفاع التسعيرة تزامناً مع الحج جاء تنفيذاً لقرار لجنة من عدة جهات

الشركة تعمل على زيادة التغطية بالشبكات.. وهناك مشاريع يتم تنفيذها حالياً

أفادت شركة المياه الوطنية أن ارتفاع تسعيرة صهاريج المياه بشكل مؤقت يأتي تزامنًا مع فترة الحج تنفيذا لقرار اللجنة المشكلة من عدة جهات متخصصة في ذلك.

جاء هذا الإيضاح من الشركة تعقيباً على ما ورد في الخبر الصحفي لـ"سبق " بعنوان "مطالبات بتخفيض أسعار المياه المعبأة قبيل رفعها في ذي الحجة".

وقالت الشركة: نحرص على استمرارية ضخّ المياه لمنازل العملاء دون أي تأثير خلال موسم الذروة، حيث يتم المحافظة على استمرارية ضخّ الكميات الموزعة والمخصصة لمدينة مكة المكرمة من خلال الشبكة لتلبية الطلب المتزايد على المياه خلال موسم الحج.

وأضافت: معدل ساعات الضخ المستمر يصل إلى 21 ساعة/ يوم، ويغطي كل المناطق الحيوية كالحرم المكي الشريف و كذلك المنطقة المركزية.

وأردفت: ارتفاع تسعيرة صهاريج المياه بشكل مؤقت يأتي تزامناً مع فترة الحج تنفيذاً لقرار اللجنة المُشكّلة من عدة جهات متخصصة في ذلك، ويجري العمل على دراسة توحيد الأسعار طوال العام خصوصاً مع تحسن كميات امداد المياه وارتفاع معدلات استمرارية الضخ بمكة المكرمة.

وتابعت: الشركة تعمل على زيادة التغطية بالشبكات؛ حيث إن هناك مشاريع يتم تنفيذها حالياً في عدد من الأحياء ذات الكثافة السكانية، إضافةً إلى حزم من المشاريع المستقبلية والمدرجة ضمن المخطط العام، والتي ستخدم كل الأحياء السكنية بمكة المكرمة، مما يسهم في زيادة تغطية الأحياء بالشبكة، والمساهمة في تقليص حركة الصهاريج داخل مدينة مكة، وما ينتج عنها من ازدحام مروري والمساهمة في تحسين المنظر الحضري للمدينة والمحافظة على البنى التحتية من طرق وخدمات وغيرها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المياه": ارتفاع التسعيرة تزامناً مع الحج جاء تنفيذاً لقرار لجنة من عدة جهات
سبق

أفادت شركة المياه الوطنية أن ارتفاع تسعيرة صهاريج المياه بشكل مؤقت يأتي تزامنًا مع فترة الحج تنفيذا لقرار اللجنة المشكلة من عدة جهات متخصصة في ذلك.

جاء هذا الإيضاح من الشركة تعقيباً على ما ورد في الخبر الصحفي لـ"سبق " بعنوان "مطالبات بتخفيض أسعار المياه المعبأة قبيل رفعها في ذي الحجة".

وقالت الشركة: نحرص على استمرارية ضخّ المياه لمنازل العملاء دون أي تأثير خلال موسم الذروة، حيث يتم المحافظة على استمرارية ضخّ الكميات الموزعة والمخصصة لمدينة مكة المكرمة من خلال الشبكة لتلبية الطلب المتزايد على المياه خلال موسم الحج.

وأضافت: معدل ساعات الضخ المستمر يصل إلى 21 ساعة/ يوم، ويغطي كل المناطق الحيوية كالحرم المكي الشريف و كذلك المنطقة المركزية.

وأردفت: ارتفاع تسعيرة صهاريج المياه بشكل مؤقت يأتي تزامناً مع فترة الحج تنفيذاً لقرار اللجنة المُشكّلة من عدة جهات متخصصة في ذلك، ويجري العمل على دراسة توحيد الأسعار طوال العام خصوصاً مع تحسن كميات امداد المياه وارتفاع معدلات استمرارية الضخ بمكة المكرمة.

وتابعت: الشركة تعمل على زيادة التغطية بالشبكات؛ حيث إن هناك مشاريع يتم تنفيذها حالياً في عدد من الأحياء ذات الكثافة السكانية، إضافةً إلى حزم من المشاريع المستقبلية والمدرجة ضمن المخطط العام، والتي ستخدم كل الأحياء السكنية بمكة المكرمة، مما يسهم في زيادة تغطية الأحياء بالشبكة، والمساهمة في تقليص حركة الصهاريج داخل مدينة مكة، وما ينتج عنها من ازدحام مروري والمساهمة في تحسين المنظر الحضري للمدينة والمحافظة على البنى التحتية من طرق وخدمات وغيرها.

07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
04:24 PM

"المياه": ارتفاع التسعيرة تزامناً مع الحج جاء تنفيذاً لقرار لجنة من عدة جهات

الشركة تعمل على زيادة التغطية بالشبكات.. وهناك مشاريع يتم تنفيذها حالياً

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
14
4,969

أفادت شركة المياه الوطنية أن ارتفاع تسعيرة صهاريج المياه بشكل مؤقت يأتي تزامنًا مع فترة الحج تنفيذا لقرار اللجنة المشكلة من عدة جهات متخصصة في ذلك.

جاء هذا الإيضاح من الشركة تعقيباً على ما ورد في الخبر الصحفي لـ"سبق " بعنوان "مطالبات بتخفيض أسعار المياه المعبأة قبيل رفعها في ذي الحجة".

وقالت الشركة: نحرص على استمرارية ضخّ المياه لمنازل العملاء دون أي تأثير خلال موسم الذروة، حيث يتم المحافظة على استمرارية ضخّ الكميات الموزعة والمخصصة لمدينة مكة المكرمة من خلال الشبكة لتلبية الطلب المتزايد على المياه خلال موسم الحج.

وأضافت: معدل ساعات الضخ المستمر يصل إلى 21 ساعة/ يوم، ويغطي كل المناطق الحيوية كالحرم المكي الشريف و كذلك المنطقة المركزية.

وأردفت: ارتفاع تسعيرة صهاريج المياه بشكل مؤقت يأتي تزامناً مع فترة الحج تنفيذاً لقرار اللجنة المُشكّلة من عدة جهات متخصصة في ذلك، ويجري العمل على دراسة توحيد الأسعار طوال العام خصوصاً مع تحسن كميات امداد المياه وارتفاع معدلات استمرارية الضخ بمكة المكرمة.

وتابعت: الشركة تعمل على زيادة التغطية بالشبكات؛ حيث إن هناك مشاريع يتم تنفيذها حالياً في عدد من الأحياء ذات الكثافة السكانية، إضافةً إلى حزم من المشاريع المستقبلية والمدرجة ضمن المخطط العام، والتي ستخدم كل الأحياء السكنية بمكة المكرمة، مما يسهم في زيادة تغطية الأحياء بالشبكة، والمساهمة في تقليص حركة الصهاريج داخل مدينة مكة، وما ينتج عنها من ازدحام مروري والمساهمة في تحسين المنظر الحضري للمدينة والمحافظة على البنى التحتية من طرق وخدمات وغيرها.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,590
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,980
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,345
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,702

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة