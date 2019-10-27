النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الكشفي العالمي" يُكرّم "كشافة التعليم" لجهودها في مشروع رسل السلام

كرّم الصندوق الكشفي العالمي، أمس في الرياض كشافة وزارة التعليم تقديرًا لجهودها في تفعيل المشروع الكشفي العالمي رسل السلام، بتسجيلها 1400000 ساعة عمل ، على موقع الصندوق، تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.

وأشاد مدير الصندوق الكشفي العالمي السيد جون قيقان خلال تسليم المدير العالمي لتطوير المنظمات في المكتب الكشفي العالمي ديفيد بيرج، التكريم لمدير النشاط الكشفي بالوزارة مجدي محمد الصبيحي، على جهود كشافة الوزارة التطوعية وتفعيلها للمشروع وأهدافه ومجالاته المتمثلة في الحوار والبيئة والصحة وخدمة المعتمرين والتنمية الاجتماعية والسلام. ووصف مدير الصندوق الكشفي العالمي، مدير النشاط الكشفي بالوزارة كأحد أبطال رسل السلام على المستوى العالمي الذين يحق للصندوق أن يفتخر بهم وهم يسجلون ذلك الرقم المذهل.

فيما عبّر مدير إدارة النشاط الكشفي بالوزارة عن شكره للصندوق الكشفي العالمي على هذا التقدير والتكريم الذي يدفعهم إلى بذل المزيد، مثمنًا جهود زملائه في مختلف إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة الذين كان لهم الدور البارز في العمل على تحقيق أهداف المشروع من خلال مساهمتهم في تنظيم الفعاليات وتعزيز لغة الحوار ونشر مشروع رسل السلام وتفعيل مجالاته. وأثنى مدير النشاط الكشفي على الدعم الذي يجدونه من معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ومعالي نائبه. وكان مشروع رسل السلام قد انطلق من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) في سبتمبر من عام 2011م ، ويحظى بدعم من حكومة المملكة العربية السعودية، وقد تجاوز حاجز المليار ساعة عمل خلال شهر يونيو من عام 2018م، وبلغت ساعة العمل حتى اليوم أكثر من 1348654339 ساعة.

الصندوق الكشفي العالمي الكشافة وزارة التعليم رسل السلام

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الكشفي العالمي" يُكرّم "كشافة التعليم" لجهودها في مشروع رسل السلام
سبق

كرّم الصندوق الكشفي العالمي، أمس في الرياض كشافة وزارة التعليم تقديرًا لجهودها في تفعيل المشروع الكشفي العالمي رسل السلام، بتسجيلها 1400000 ساعة عمل ، على موقع الصندوق، تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.

وأشاد مدير الصندوق الكشفي العالمي السيد جون قيقان خلال تسليم المدير العالمي لتطوير المنظمات في المكتب الكشفي العالمي ديفيد بيرج، التكريم لمدير النشاط الكشفي بالوزارة مجدي محمد الصبيحي، على جهود كشافة الوزارة التطوعية وتفعيلها للمشروع وأهدافه ومجالاته المتمثلة في الحوار والبيئة والصحة وخدمة المعتمرين والتنمية الاجتماعية والسلام. ووصف مدير الصندوق الكشفي العالمي، مدير النشاط الكشفي بالوزارة كأحد أبطال رسل السلام على المستوى العالمي الذين يحق للصندوق أن يفتخر بهم وهم يسجلون ذلك الرقم المذهل.

فيما عبّر مدير إدارة النشاط الكشفي بالوزارة عن شكره للصندوق الكشفي العالمي على هذا التقدير والتكريم الذي يدفعهم إلى بذل المزيد، مثمنًا جهود زملائه في مختلف إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة الذين كان لهم الدور البارز في العمل على تحقيق أهداف المشروع من خلال مساهمتهم في تنظيم الفعاليات وتعزيز لغة الحوار ونشر مشروع رسل السلام وتفعيل مجالاته. وأثنى مدير النشاط الكشفي على الدعم الذي يجدونه من معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ومعالي نائبه. وكان مشروع رسل السلام قد انطلق من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) في سبتمبر من عام 2011م ، ويحظى بدعم من حكومة المملكة العربية السعودية، وقد تجاوز حاجز المليار ساعة عمل خلال شهر يونيو من عام 2018م، وبلغت ساعة العمل حتى اليوم أكثر من 1348654339 ساعة.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
01:15 AM

"الكشفي العالمي" يُكرّم "كشافة التعليم" لجهودها في مشروع رسل السلام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
28

كرّم الصندوق الكشفي العالمي، أمس في الرياض كشافة وزارة التعليم تقديرًا لجهودها في تفعيل المشروع الكشفي العالمي رسل السلام، بتسجيلها 1400000 ساعة عمل ، على موقع الصندوق، تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.

وأشاد مدير الصندوق الكشفي العالمي السيد جون قيقان خلال تسليم المدير العالمي لتطوير المنظمات في المكتب الكشفي العالمي ديفيد بيرج، التكريم لمدير النشاط الكشفي بالوزارة مجدي محمد الصبيحي، على جهود كشافة الوزارة التطوعية وتفعيلها للمشروع وأهدافه ومجالاته المتمثلة في الحوار والبيئة والصحة وخدمة المعتمرين والتنمية الاجتماعية والسلام. ووصف مدير الصندوق الكشفي العالمي، مدير النشاط الكشفي بالوزارة كأحد أبطال رسل السلام على المستوى العالمي الذين يحق للصندوق أن يفتخر بهم وهم يسجلون ذلك الرقم المذهل.

فيما عبّر مدير إدارة النشاط الكشفي بالوزارة عن شكره للصندوق الكشفي العالمي على هذا التقدير والتكريم الذي يدفعهم إلى بذل المزيد، مثمنًا جهود زملائه في مختلف إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة الذين كان لهم الدور البارز في العمل على تحقيق أهداف المشروع من خلال مساهمتهم في تنظيم الفعاليات وتعزيز لغة الحوار ونشر مشروع رسل السلام وتفعيل مجالاته. وأثنى مدير النشاط الكشفي على الدعم الذي يجدونه من معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ومعالي نائبه. وكان مشروع رسل السلام قد انطلق من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) في سبتمبر من عام 2011م ، ويحظى بدعم من حكومة المملكة العربية السعودية، وقد تجاوز حاجز المليار ساعة عمل خلال شهر يونيو من عام 2018م، وبلغت ساعة العمل حتى اليوم أكثر من 1348654339 ساعة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
10,592
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,634
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,105
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,244

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري
هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

عبدالرحمن القحطاني
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان
مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

عبدالرحمن المرشد
باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي
ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة