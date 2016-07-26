الطائرات الإسرائيلية تستهدف مواقع عدة في قطاع غزة

تركزت في غرب المدينة وخان يونس مما أدى إلى أضرار

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، سلسلة غارات على مواقع عدة في قطاع غزة، تركزت في غرب مدينة غزة وغرب خان يونس.

وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في غزة، بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت الليلة الماضية -بصاروخين- أرضًا زراعية شمال غربي مدينة غزة؛ مما أدى إلى إلحاق أضرار بها وبممتلكات الفلسطينيين المجاورة؛ فيما قصفت طائرات حربية -بصاروخين- أرضًا شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع؛ مما أدى إلى اشتعال النيران فيها وإلحاق أضرار بالممتلكات القريبة من موقع القصف.