الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات يعلن إقامة راليي باها حائل والشرقية الدوليين

بتنظيمٍ وتعاونٍ بين الاتحاد السعودي وهيئة تطوير منطقة حائل ووزارتي الرياضة والسياحة

أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية عن تنظيم رالي حائل الدولي الذي سيُقام على مدار جولتين تسدلان الستار على موسم 2020 من بطولة كأس العالم لراليات الباها التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات.

كما أعلن الاتحاد كذلك عن انضمام باها الشرقية إلى روزنامة موسم 2021 المُقبل ليظهر السباق للمرة الأولى في جدول جولات السلسلة العالمية.

وسيشكّل رالي باها حائل عودة المملكة العربية السعودية إلى واجِهة الفعاليات الرياضية العالمية في رياضة المحركات.

ومن المقرر أن تنظم المملكة رالي باها حائل تحت صيغة جديدة؛ حيث يُقام السباق على جولتين متتاليتين من راليات الباها حول مدينة حائل شمال وسط المملكة، وتُشكِل الجولتان الخامسة والسادسة من موسم 2020، وستُقام الجولة الخامسة في الفترة ما بين 10 و12 ديسمبِر والسادسة في الفترة ما بين 14 و16 ديسمبر.

وكأس العالم للراليات (باها) هي سلسلة سباقات تُقام على تضاريس صعبة ومختلفة في أوروبا والشرق الأوسط بتنظيم من الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) حيث يستمر لمدة ثلاثة أيام ويقطع مسافة 350 كم.

ويستهدف السباق أنواع السيارات التالية:

السيارات النموذجية "تي1"، سيارات الإنتاج التجاري "تي2"، المركبات الصحراوية الخفيفة (سايد باي – سايد S×S "تي 3" ، الشاحنات "تي4)، الدراجات النارية رباعية العجلات "كوادز(FIM(، الدرجات النارية (FIM).

والتضاريس التي يمر بها السباق هي جبال ثلجية، وجبال صحراوية، وغابات طينية، ورمال صحراوية.

وتكتَسِب هاتان الجولتان أهميةً خاصة نظرًا لأنهما ستُقامان في موعدٍ قريب من انطلاق رالي داكار 2021 في نُسختِهِ الثانية على أرضِ المملكة، ليكون بذلك رالي باها حائل فُرصةً مثالية للسائقين من أجل اختِبار جهوزيتهم لخوض الرالي الأكثر تحديًا في العالم، والتحضير من أجل الانغماس في أجوائه.

وأكد الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، أن المملكة ستستضيفُ "باها الشرقية"، الذي سيظهر للمرة الأولى في جدول جولات السلسلة العالمية في موسم 2021، وذلك ما بين 4 و6 مارس من العام المُقبل، بعد أن أُدخلت عليه التعديلات اللازِمة ليتوافق مع معايير الاتحاد الدولي للسيارات.

وقال الأمير خالد بن سلطان : "تحظى المملكة بتضاريس وطبيعة رائعة ومثالية لخوض الراليات الصحراوية، ويُشرِّفنا انضمام المملكة إلى قائمة الجولات العالمية الرسمية من الاتحاد الدولي للسيارات، كخطوة مهمة للأمام تتسِّق مع الرؤية السديدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - ووزير الرياضة، ودعمهم غير المحدود لرياضة المحركات في المملكة، في سبيل إظهار وطننا الغالي بصورة مشرفة تُظهر قدرته على استضافة بطولات عالمية على أعلى المستويات".

وستكون جولتا رالي حائل ختام جدول بطولة كأس العالم لراليات الباها لموسم 2020، التي بدأت في روسيا في شهر فبراير الماضي واستُؤْنِفت في جولات بولندا في سبتمبر الماضي قبل أن تتواصل بجولات البرتغال ودُبي في نوفمبر، ثم الختام في المملكة العربية السعودية في ديسمبر.

يُشار إلى أن جولتي باها حائل تقامان بتنظيمٍ وتعاونٍ بين الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وهيئة تطوير منطقة حائل ووزارتي الرياضة والسياحة.