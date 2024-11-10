50 يومًا على إعادة افتتاح جسر الملك فهد.. والمتوقع عبور آلاف المواطنين

بعد قرار إغلاقه بسبب كورونا والدفع الآلي في البوابات بانتظار المسافرين

يتبقى 50 يومًا على موعد افتتاح جسر الملك فهد إثر إعلان الجهات الرسمية سابقًا عن موعد افتتاح الجسر مع بداية العام الميلادي الجديد بعد قرار إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية في السعودية أمام المسافرين احترازيًا بسبب جائحة فيروس كورونا.



ويتزامن إعادة فتح جسر الملك فهد مع الرفع الكامل للقيود على حركة العبور للمسافرين، وينتظر في اليوم الأول من 2021 دخول آلاف المواطنين من السعودية إلى البحرين.



على جانب آخر أكملت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد العديد من التطويرات في الجسر، وذلك في فترة توقف الحركة عليه بسبب آثار جائحة كورونا ضمن خطتها الشاملة للتطوير وإجراء التحسينات الشاملة لمناطق الإجراءات بين الجانبين السعودي والبحريني.



وأعلنت المؤسسة أنها أكملت مشروع البوابات الجديدة وإزالة البوابات القديمة في الجانب السعودي، العمل على إتمام المرحلة الأولى من الدفع الآلي الشامل في بوابات الرسوم بالجانبين.





يذكر أن جسر الملك فهد يسمح حاليًا بدخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى المملكة وفقًا للضوابط والإجراءات الصحية والوقائية.