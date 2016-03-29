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وصول قاطرة جديدة لقناة السويس للمشاركة في تعويم السفينة العالقة

مدير شركة BSM قال إن كراكة أخرى ستصل من قبرص يوم الثلاثاء

قال المدير الفني لشركة برنارد شولت شيب مانجمنت (BSM) لإدارة السفن في بيان إن قاطرة متخصصة وصلت إلى قناة السويس مساء الأحد للانضمام إلى الجهود لتعويم سفينة الحاويات العملاقة التي تقطعت بها السبل في قناة السويس، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، أوضح بيان الشركة، وهي المُشغل الملاحي لسفينة الحاويات البنمية العملاقة "إيفر غيفن" "المزيد من المحاولات لإعادة تعويم السفينة ستستمر هذا المساء بمجرد وصول القاطرة في مكانها بأمان مع 11 قاطرة موجودة بالفعل في الموقع".

وأضاف أن كراكة أخرى ستصل من قبرص بحلول يوم غدٍ الثلاثاء 30 مارس.

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وصول قاطرة جديدة لقناة السويس للمشاركة في تعويم السفينة العالقة
سبق

قال المدير الفني لشركة برنارد شولت شيب مانجمنت (BSM) لإدارة السفن في بيان إن قاطرة متخصصة وصلت إلى قناة السويس مساء الأحد للانضمام إلى الجهود لتعويم سفينة الحاويات العملاقة التي تقطعت بها السبل في قناة السويس، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، أوضح بيان الشركة، وهي المُشغل الملاحي لسفينة الحاويات البنمية العملاقة "إيفر غيفن" "المزيد من المحاولات لإعادة تعويم السفينة ستستمر هذا المساء بمجرد وصول القاطرة في مكانها بأمان مع 11 قاطرة موجودة بالفعل في الموقع".

وأضاف أن كراكة أخرى ستصل من قبرص بحلول يوم غدٍ الثلاثاء 30 مارس.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
12:08 AM

وصول قاطرة جديدة لقناة السويس للمشاركة في تعويم السفينة العالقة

مدير شركة BSM قال إن كراكة أخرى ستصل من قبرص يوم الثلاثاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المدير الفني لشركة برنارد شولت شيب مانجمنت (BSM) لإدارة السفن في بيان إن قاطرة متخصصة وصلت إلى قناة السويس مساء الأحد للانضمام إلى الجهود لتعويم سفينة الحاويات العملاقة التي تقطعت بها السبل في قناة السويس، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، أوضح بيان الشركة، وهي المُشغل الملاحي لسفينة الحاويات البنمية العملاقة "إيفر غيفن" "المزيد من المحاولات لإعادة تعويم السفينة ستستمر هذا المساء بمجرد وصول القاطرة في مكانها بأمان مع 11 قاطرة موجودة بالفعل في الموقع".

وأضاف أن كراكة أخرى ستصل من قبرص بحلول يوم غدٍ الثلاثاء 30 مارس.

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