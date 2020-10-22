طائرات أرامكو تشارك في إخماد حريق تنومة

تبدأ غدًا طائرات فريق الدعم التابعة لشركة أرامكو في الرش المتتابع للمنطقة المتبقية من حريق تنومة التي كان من الصعب الوصول إليها .
وأعلن الحساب الرسمي لإمارة منطقة عسير أن طائرات فريق الدعم التابعة لشركة أرامكو تبدأ في تمام الـ7 صباحًا في الرش المتتابع للمنطقة المتبقية من حريق تنومة التي كان من الصعب الوصول إليها، ومساحتها تقدر بـ 20% بالتنسيق المحكم مع القيادة الميدانية للدفاع المدني وغرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير والجهات المشاركة. من جانبه نقل مدير عام الدفاع المدني تحيات وتقدير وزير الداخلية لجميع العاملين في غرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير على المتابعة المستمرة لتنسيق أعمال الفرق الميدانية والجهات المشاركة في إخماد حريق تنومة .
تبدأ غدًا طائرات فريق الدعم التابعة لشركة أرامكو في الرش المتتابع للمنطقة المتبقية من حريق تنومة التي كان من الصعب الوصول إليها .
وأعلن الحساب الرسمي لإمارة منطقة عسير أن طائرات فريق الدعم التابعة لشركة أرامكو تبدأ في تمام الـ7 صباحًا في الرش المتتابع للمنطقة المتبقية من حريق تنومة التي كان من الصعب الوصول إليها، ومساحتها تقدر بـ 20% بالتنسيق المحكم مع القيادة الميدانية للدفاع المدني وغرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير والجهات المشاركة. من جانبه نقل مدير عام الدفاع المدني تحيات وتقدير وزير الداخلية لجميع العاملين في غرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير على المتابعة المستمرة لتنسيق أعمال الفرق الميدانية والجهات المشاركة في إخماد حريق تنومة .
تبدأ غدًا طائرات فريق الدعم التابعة لشركة أرامكو في الرش المتتابع للمنطقة المتبقية من حريق تنومة التي كان من الصعب الوصول إليها .
وأعلن الحساب الرسمي لإمارة منطقة عسير أن طائرات فريق الدعم التابعة لشركة أرامكو تبدأ في تمام الـ7 صباحًا في الرش المتتابع للمنطقة المتبقية من حريق تنومة التي كان من الصعب الوصول إليها، ومساحتها تقدر بـ 20% بالتنسيق المحكم مع القيادة الميدانية للدفاع المدني وغرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير والجهات المشاركة. من جانبه نقل مدير عام الدفاع المدني تحيات وتقدير وزير الداخلية لجميع العاملين في غرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير على المتابعة المستمرة لتنسيق أعمال الفرق الميدانية والجهات المشاركة في إخماد حريق تنومة .