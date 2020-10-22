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طائرات أرامكو تشارك في إخماد حريق تنومة

في تمام الـ7 صباحًا من غدٍ الجمعة

تبدأ غدًا طائرات فريق الدعم التابعة لشركة ‫أرامكو في الرش المتتابع للمنطقة المتبقية من ‫حريق تنومة التي كان من الصعب الوصول إليها .

وأعلن الحساب الرسمي لإمارة منطقة عسير أن طائرات فريق الدعم التابعة لشركة ‫أرامكو تبدأ في تمام الـ7 صباحًا في الرش المتتابع للمنطقة المتبقية من ‫حريق تنومة التي كان من الصعب الوصول إليها، ومساحتها تقدر بـ 20% بالتنسيق المحكم مع القيادة الميدانية للدفاع المدني وغرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير والجهات المشاركة.
من جانبه نقل مدير عام ‫الدفاع المدني تحيات وتقدير ‫وزير الداخلية لجميع العاملين في غرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير على المتابعة المستمرة لتنسيق أعمال الفرق الميدانية والجهات المشاركة في إخماد ‫حريق تنومة .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طائرات أرامكو تشارك في إخماد حريق تنومة
سبق

تبدأ غدًا طائرات فريق الدعم التابعة لشركة ‫أرامكو في الرش المتتابع للمنطقة المتبقية من ‫حريق تنومة التي كان من الصعب الوصول إليها .

وأعلن الحساب الرسمي لإمارة منطقة عسير أن طائرات فريق الدعم التابعة لشركة ‫أرامكو تبدأ في تمام الـ7 صباحًا في الرش المتتابع للمنطقة المتبقية من ‫حريق تنومة التي كان من الصعب الوصول إليها، ومساحتها تقدر بـ 20% بالتنسيق المحكم مع القيادة الميدانية للدفاع المدني وغرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير والجهات المشاركة.
من جانبه نقل مدير عام ‫الدفاع المدني تحيات وتقدير ‫وزير الداخلية لجميع العاملين في غرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير على المتابعة المستمرة لتنسيق أعمال الفرق الميدانية والجهات المشاركة في إخماد ‫حريق تنومة .

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
07:37 PM

طائرات أرامكو تشارك في إخماد حريق تنومة

في تمام الـ7 صباحًا من غدٍ الجمعة

A A A
رائد القرفي - أبها
4
5,408

تبدأ غدًا طائرات فريق الدعم التابعة لشركة ‫أرامكو في الرش المتتابع للمنطقة المتبقية من ‫حريق تنومة التي كان من الصعب الوصول إليها .

وأعلن الحساب الرسمي لإمارة منطقة عسير أن طائرات فريق الدعم التابعة لشركة ‫أرامكو تبدأ في تمام الـ7 صباحًا في الرش المتتابع للمنطقة المتبقية من ‫حريق تنومة التي كان من الصعب الوصول إليها، ومساحتها تقدر بـ 20% بالتنسيق المحكم مع القيادة الميدانية للدفاع المدني وغرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير والجهات المشاركة.
من جانبه نقل مدير عام ‫الدفاع المدني تحيات وتقدير ‫وزير الداخلية لجميع العاملين في غرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير على المتابعة المستمرة لتنسيق أعمال الفرق الميدانية والجهات المشاركة في إخماد ‫حريق تنومة .

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