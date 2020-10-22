تبدأ غدًا طائرات فريق الدعم التابعة لشركة ‫أرامكو في الرش المتتابع للمنطقة المتبقية من ‫حريق تنومة التي كان من الصعب الوصول إليها . وأعلن الحساب الرسمي لإمارة منطقة عسير أن طائرات فريق الدعم التابعة لشركة ‫أرامكو تبدأ في تمام الـ7 صباحًا في الرش المتتابع للمنطقة المتبقية من ‫حريق تنومة التي كان من الصعب الوصول إليها، ومساحتها تقدر بـ 20% بالتنسيق المحكم مع القيادة الميدانية للدفاع المدني وغرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير والجهات المشاركة. من جانبه نقل مدير عام ‫الدفاع المدني تحيات وتقدير ‫وزير الداخلية لجميع العاملين في غرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير على المتابعة المستمرة لتنسيق أعمال الفرق الميدانية والجهات المشاركة في إخماد ‫حريق تنومة .

طائرات أرامكو تشارك في إخماد حريق تنومة رائد القرفي سبق 2020-10-22 تبدأ غدًا طائرات فريق الدعم التابعة لشركة ‫أرامكو في الرش المتتابع للمنطقة المتبقية من ‫حريق تنومة التي كان من الصعب الوصول إليها .



وأعلن الحساب الرسمي لإمارة منطقة عسير أن طائرات فريق الدعم التابعة لشركة ‫أرامكو تبدأ في تمام الـ7 صباحًا في الرش المتتابع للمنطقة المتبقية من ‫حريق تنومة التي كان من الصعب الوصول إليها، ومساحتها تقدر بـ 20% بالتنسيق المحكم مع القيادة الميدانية للدفاع المدني وغرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير والجهات المشاركة.

من جانبه نقل مدير عام ‫الدفاع المدني تحيات وتقدير ‫وزير الداخلية لجميع العاملين في غرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير على المتابعة المستمرة لتنسيق أعمال الفرق الميدانية والجهات المشاركة في إخماد ‫حريق تنومة .

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442 07:37 PM

طائرات أرامكو تشارك في إخماد حريق تنومة في تمام الـ7 صباحًا من غدٍ الجمعة





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تبدأ غدًا طائرات فريق الدعم التابعة لشركة ‫أرامكو في الرش المتتابع للمنطقة المتبقية من ‫حريق تنومة التي كان من الصعب الوصول إليها .



وأعلن الحساب الرسمي لإمارة منطقة عسير أن طائرات فريق الدعم التابعة لشركة ‫أرامكو تبدأ في تمام الـ7 صباحًا في الرش المتتابع للمنطقة المتبقية من ‫حريق تنومة التي كان من الصعب الوصول إليها، ومساحتها تقدر بـ 20% بالتنسيق المحكم مع القيادة الميدانية للدفاع المدني وغرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير والجهات المشاركة.

من جانبه نقل مدير عام ‫الدفاع المدني تحيات وتقدير ‫وزير الداخلية لجميع العاملين في غرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير على المتابعة المستمرة لتنسيق أعمال الفرق الميدانية والجهات المشاركة في إخماد ‫حريق تنومة .