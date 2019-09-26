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"حركية" تحتفي بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 بمسيرة ولوحة من موهوبيها

الفعاليات تضمنت مسيرة بالأعلام وجولة تعريفية بإنجازات الآباء والأجداد

اختتمت مساء اليوم السبت فعاليات جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" بمناسبة اليوم الوطني 91، والتي انطلقت الخميس الماضي تحت شعار "حركية تحتفي باليوم الوطني"، احتفاءً بهذه المناسبة العزيزة، وبدعم من شركة "بي أيه إي سيستمز".

وتضمنت الفعاليات مسيرة وطنية نظمتها الجمعية بمشاركة 50 شخصًا من ذوي الإعاقة الحركية، متوشحين باللون الأخضر وأعلام المملكة، حيث تجول المشاركون في مدينة الرياض والقصيم، وزاروا المتاحف التاريخية والمعالم الحضارية وذلك لترسيخ المواطنة في نفوسهم، وحب الوطن في ذواتهم، وإبراز الجهود التي بذلتها المملكة في التشييد والبناء.

وتخلل المسيرة جولة تعريفية بالآثار التاريخية بمنطقتي الرياض والقصيم، للتعرف على إنجازات الوطن ومسيرة الآباء والأجداد، والسواعد الوطنية المخلصة التي شيدت الوطن الغالي إلى أن أضحى منارة حضارية ومدنًا عصرية تباهي كبرى الدول المتقدمة، كما أطلقت حركية مسابقة وطنية عبر حساب الجمعية في منصة تويتر تضمنت أسئلة وطنية للجمهور، وكذلك رسم لوحة وطنية عملاقة بعنوان "دارنا مواهب" في أحد مولات الرياض.

من جهة أخرى قدمت جمعية حركية شكرها وتقديرها لشركة "بي أيه إي سيستمز" لدورهم الفاعل في المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع، وحرصهم على المشاركة في المناسبات الوطنية والمساهمة في تحقيق التكامل بين القطاع غير الربحي والأهلي.

يُذكر أن حركية تحتفي سنويًا باليوم الوطني من خلال إقامة الفعاليات المتنوعة، والفقرات الشيقة، والملتقيات التي تتخللها القصائد والأناشيد الوطنية، والأهازيج الشعبية، والعرضة النجدية، مما يعزز روح الوطنية ويبث الحماس والانتماء في نفوس المشاركين، والولاء لهذا الوطن المعطاء.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"حركية" تحتفي بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 بمسيرة ولوحة من موهوبيها
سبق

اختتمت مساء اليوم السبت فعاليات جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" بمناسبة اليوم الوطني 91، والتي انطلقت الخميس الماضي تحت شعار "حركية تحتفي باليوم الوطني"، احتفاءً بهذه المناسبة العزيزة، وبدعم من شركة "بي أيه إي سيستمز".

وتضمنت الفعاليات مسيرة وطنية نظمتها الجمعية بمشاركة 50 شخصًا من ذوي الإعاقة الحركية، متوشحين باللون الأخضر وأعلام المملكة، حيث تجول المشاركون في مدينة الرياض والقصيم، وزاروا المتاحف التاريخية والمعالم الحضارية وذلك لترسيخ المواطنة في نفوسهم، وحب الوطن في ذواتهم، وإبراز الجهود التي بذلتها المملكة في التشييد والبناء.

وتخلل المسيرة جولة تعريفية بالآثار التاريخية بمنطقتي الرياض والقصيم، للتعرف على إنجازات الوطن ومسيرة الآباء والأجداد، والسواعد الوطنية المخلصة التي شيدت الوطن الغالي إلى أن أضحى منارة حضارية ومدنًا عصرية تباهي كبرى الدول المتقدمة، كما أطلقت حركية مسابقة وطنية عبر حساب الجمعية في منصة تويتر تضمنت أسئلة وطنية للجمهور، وكذلك رسم لوحة وطنية عملاقة بعنوان "دارنا مواهب" في أحد مولات الرياض.

من جهة أخرى قدمت جمعية حركية شكرها وتقديرها لشركة "بي أيه إي سيستمز" لدورهم الفاعل في المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع، وحرصهم على المشاركة في المناسبات الوطنية والمساهمة في تحقيق التكامل بين القطاع غير الربحي والأهلي.

يُذكر أن حركية تحتفي سنويًا باليوم الوطني من خلال إقامة الفعاليات المتنوعة، والفقرات الشيقة، والملتقيات التي تتخللها القصائد والأناشيد الوطنية، والأهازيج الشعبية، والعرضة النجدية، مما يعزز روح الوطنية ويبث الحماس والانتماء في نفوس المشاركين، والولاء لهذا الوطن المعطاء.

25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
11:45 PM

"حركية" تحتفي بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 بمسيرة ولوحة من موهوبيها

الفعاليات تضمنت مسيرة بالأعلام وجولة تعريفية بإنجازات الآباء والأجداد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت مساء اليوم السبت فعاليات جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" بمناسبة اليوم الوطني 91، والتي انطلقت الخميس الماضي تحت شعار "حركية تحتفي باليوم الوطني"، احتفاءً بهذه المناسبة العزيزة، وبدعم من شركة "بي أيه إي سيستمز".

وتضمنت الفعاليات مسيرة وطنية نظمتها الجمعية بمشاركة 50 شخصًا من ذوي الإعاقة الحركية، متوشحين باللون الأخضر وأعلام المملكة، حيث تجول المشاركون في مدينة الرياض والقصيم، وزاروا المتاحف التاريخية والمعالم الحضارية وذلك لترسيخ المواطنة في نفوسهم، وحب الوطن في ذواتهم، وإبراز الجهود التي بذلتها المملكة في التشييد والبناء.

وتخلل المسيرة جولة تعريفية بالآثار التاريخية بمنطقتي الرياض والقصيم، للتعرف على إنجازات الوطن ومسيرة الآباء والأجداد، والسواعد الوطنية المخلصة التي شيدت الوطن الغالي إلى أن أضحى منارة حضارية ومدنًا عصرية تباهي كبرى الدول المتقدمة، كما أطلقت حركية مسابقة وطنية عبر حساب الجمعية في منصة تويتر تضمنت أسئلة وطنية للجمهور، وكذلك رسم لوحة وطنية عملاقة بعنوان "دارنا مواهب" في أحد مولات الرياض.

من جهة أخرى قدمت جمعية حركية شكرها وتقديرها لشركة "بي أيه إي سيستمز" لدورهم الفاعل في المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع، وحرصهم على المشاركة في المناسبات الوطنية والمساهمة في تحقيق التكامل بين القطاع غير الربحي والأهلي.

يُذكر أن حركية تحتفي سنويًا باليوم الوطني من خلال إقامة الفعاليات المتنوعة، والفقرات الشيقة، والملتقيات التي تتخللها القصائد والأناشيد الوطنية، والأهازيج الشعبية، والعرضة النجدية، مما يعزز روح الوطنية ويبث الحماس والانتماء في نفوس المشاركين، والولاء لهذا الوطن المعطاء.

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