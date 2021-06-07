النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيسبوك: الحظر لمدة عامين على ترامب.. عادل

قالت: استخدم تطبيقاتنا لإثارة ومدح مثيري الشغب

قال مسؤول بارز في شركة فيسبوك: إن الحظر الذي فرضته الشركة لمدة عامين على الرئيس السابق دونالد ترامب، قد تم تصميمه ليكون عادلًا ومتناسبًا وفوق الاعتبارات السياسية؛ بغض النظر عن شكاوى الرئيس السابق.

وكان ترامب قد وصف القرار بأنه "غير عادل للغاية" خلال كلمة ألقاها أمام الجمهوريين في ولاية نورث كارولينا أمس الأول السبت.

وزعم أن أكبر شركة لوسائل التواصل الاجتماعي في العالم تُسكت أصوات "مجموعة أقوى بكثير وأكبر بكثير"؛ بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الأحد.

وقال نيك كليج، نائب رئيس فيسبوك للشؤون العالمية: إن الرئيس السابق استخدم تطبيقات وخدمات الشركة لإثارة ومدح مثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكونجرس الأمريكي في 6 يناير، وعطلوا التصديق على هزيمته الانتخابية على يد الرئيس جو بايدن وفق ما نقلته الألمانية.

وأضاف: "مهمتنا ليست اتخاذ القرارات بمراعاة أي جانب من الممر السياسي سيوافقنا أو يختلف معنا أكثر؛ ولكن نقوم بذلك فقط بطريقة عادلة وشفافة ومتناسبة".

وكان "كليج" قد أعلن يوم الجمعة أن تعليق استخدام ترامبلشبكات فيسبوك؛ سيظل ساريًا لمدة عامين على الأقل.

الرئيسية/ محطات

اعلان
فيسبوك: الحظر لمدة عامين على ترامب.. عادل
سبق

قال مسؤول بارز في شركة فيسبوك: إن الحظر الذي فرضته الشركة لمدة عامين على الرئيس السابق دونالد ترامب، قد تم تصميمه ليكون عادلًا ومتناسبًا وفوق الاعتبارات السياسية؛ بغض النظر عن شكاوى الرئيس السابق.

وكان ترامب قد وصف القرار بأنه "غير عادل للغاية" خلال كلمة ألقاها أمام الجمهوريين في ولاية نورث كارولينا أمس الأول السبت.

وزعم أن أكبر شركة لوسائل التواصل الاجتماعي في العالم تُسكت أصوات "مجموعة أقوى بكثير وأكبر بكثير"؛ بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الأحد.

وقال نيك كليج، نائب رئيس فيسبوك للشؤون العالمية: إن الرئيس السابق استخدم تطبيقات وخدمات الشركة لإثارة ومدح مثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكونجرس الأمريكي في 6 يناير، وعطلوا التصديق على هزيمته الانتخابية على يد الرئيس جو بايدن وفق ما نقلته الألمانية.

وأضاف: "مهمتنا ليست اتخاذ القرارات بمراعاة أي جانب من الممر السياسي سيوافقنا أو يختلف معنا أكثر؛ ولكن نقوم بذلك فقط بطريقة عادلة وشفافة ومتناسبة".

وكان "كليج" قد أعلن يوم الجمعة أن تعليق استخدام ترامبلشبكات فيسبوك؛ سيظل ساريًا لمدة عامين على الأقل.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
08:53 AM

فيسبوك: الحظر لمدة عامين على ترامب.. عادل

قالت: استخدم تطبيقاتنا لإثارة ومدح مثيري الشغب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
1,359

قال مسؤول بارز في شركة فيسبوك: إن الحظر الذي فرضته الشركة لمدة عامين على الرئيس السابق دونالد ترامب، قد تم تصميمه ليكون عادلًا ومتناسبًا وفوق الاعتبارات السياسية؛ بغض النظر عن شكاوى الرئيس السابق.

وكان ترامب قد وصف القرار بأنه "غير عادل للغاية" خلال كلمة ألقاها أمام الجمهوريين في ولاية نورث كارولينا أمس الأول السبت.

وزعم أن أكبر شركة لوسائل التواصل الاجتماعي في العالم تُسكت أصوات "مجموعة أقوى بكثير وأكبر بكثير"؛ بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الأحد.

وقال نيك كليج، نائب رئيس فيسبوك للشؤون العالمية: إن الرئيس السابق استخدم تطبيقات وخدمات الشركة لإثارة ومدح مثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكونجرس الأمريكي في 6 يناير، وعطلوا التصديق على هزيمته الانتخابية على يد الرئيس جو بايدن وفق ما نقلته الألمانية.

وأضاف: "مهمتنا ليست اتخاذ القرارات بمراعاة أي جانب من الممر السياسي سيوافقنا أو يختلف معنا أكثر؛ ولكن نقوم بذلك فقط بطريقة عادلة وشفافة ومتناسبة".

وكان "كليج" قد أعلن يوم الجمعة أن تعليق استخدام ترامبلشبكات فيسبوك؛ سيظل ساريًا لمدة عامين على الأقل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,363
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,935
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,946
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,599

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة